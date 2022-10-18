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40 минут назад

Кто проживает на… с Евой Грин? В России покажут «Дурной глаз»

Кино-Панк

17 ноября в российский прокат выйдет триллер с Евой Грин и Марком Стронгом в главных ролях – «Дурной глаз».

Кто проживает на… с Евой Грин? В России покажут «Дурной глаз»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Фильм расскажет о дизайнере модной одежды, которая готовится к своему главному показу. Но после трагических событий ее беспокоят ужасные видения, мешающие работать и жить. Внезапно в ее доме в самом центре Лондона появляется знахарка. Парой касаний она избавляет Кристин от кошмаров и дрожи в руках. Но эффект временный и требует повторов. Вскоре семья девушки замечает, что помимо гостьи в доме поселился кто-то ещё.

Фильм снял ирландский режиссер Лоркан Финнеган – автор «Вивариума», награжденного на Каннском кинофестивале в 2019 году.

Фильмы,Лоркан Финнеган,Марк Стронг,Ева Грин,
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