Кто проживает на… с Евой Грин? В России покажут «Дурной глаз»

Фильм расскажет о дизайнере модной одежды, которая готовится к своему главному показу. Но после трагических событий ее беспокоят ужасные видения, мешающие работать и жить. Внезапно в ее доме в самом центре Лондона появляется знахарка. Парой касаний она избавляет Кристин от кошмаров и дрожи в руках. Но эффект временный и требует повторов. Вскоре семья девушки замечает, что помимо гостьи в доме поселился кто-то ещё.