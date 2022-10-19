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38 минут назад

В чем разница между звуком пуль в фильмах и в реальной жизни

Ferra.ru

Наверняка вы замечали, что в фильмах пули очень часто звенят при выстреле из оружия. Так вот, в реальности подобное происходит лишь при определённых обстоятельствах.

В чем разница между звуком пуль в фильмах и в реальной жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В фильмах для передачи стрельбы используется особый «звенящий» звук пуль. Но в реальной жизни такое возможно не всегда.

«Звенеть» пули в реальности могут лишь тогда, когда они ударяются о какой-то твёрдый предмет и отталкиваются от него под довольно небольшим углом. За счёт этого они в полёте очень быстро крутятся, издавая при этом характерный звон.

В фильмах и различных сериалах так часто применяли этот эффект, что в реальной жизни мы невольно ожидаем такого же «звона» от пуль.

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