В чем разница между звуком пуль в фильмах и в реальной жизни

Наверняка вы замечали, что в фильмах пули очень часто звенят при выстреле из оружия. Так вот, в реальности подобное происходит лишь при определённых обстоятельствах.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В фильмах для передачи стрельбы используется особый «звенящий» звук пуль. Но в реальной жизни такое возможно не всегда.

«Звенеть» пули в реальности могут лишь тогда, когда они ударяются о какой-то твёрдый предмет и отталкиваются от него под довольно небольшим углом. За счёт этого они в полёте очень быстро крутятся, издавая при этом характерный звон.