Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
38 минут назад

Кирилл Серебренников снимет фильм про нацистского врача

Мария Каткова

Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о нацистском враче Йозефе Менгеле. Об этом сообщает Variety.

Серебренников снимет фильм про нацистского врача
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечают СМИ, картина будет называться "Исчезновение", а главную роль в ней исполнит актер Аугуст Диль, который известен по роли Дитера Хельстрома в "Бесславных ублюдках".

Будоражащие последние слова преступников перед казнью

В качестве основы для создания фильма будет использован роман "Исчезновение Йозефа Менгеле", который написал Оливье Геза.

Менгеле был участником множества преступлений, а также известен тем, что ставил опыты над людьми, заключенными в Освенциме. Доктор успел сбежать в Южную Америку и скончался в Бразилии, избежав наказания.

Ранее сообщалось, что Кирилл Серебренников назван режиссером года.

Фильмы,Исчезновение,Бесславные ублюдки,Аугуст Диль,Кирилл Серебренников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители