Серебренников снимет фильм про нацистского врача

Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о нацистском враче Йозефе Менгеле. Об этом сообщает Variety.

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Как отмечают СМИ, картина будет называться "Исчезновение", а главную роль в ней исполнит актер Аугуст Диль, который известен по роли Дитера Хельстрома в "Бесславных ублюдках".

В качестве основы для создания фильма будет использован роман "Исчезновение Йозефа Менгеле", который написал Оливье Геза.

Менгеле был участником множества преступлений, а также известен тем, что ставил опыты над людьми, заключенными в Освенциме. Доктор успел сбежать в Южную Америку и скончался в Бразилии, избежав наказания.