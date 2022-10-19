Серебренников снимет фильм про нацистского врача

Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о нацистском враче Йозефе Менгеле. Об этом сообщает Variety.
Как отмечают СМИ, картина будет называться "Исчезновение", а главную роль в ней исполнит актер Аугуст Диль, который известен по роли Дитера Хельстрома в "Бесславных ублюдках".
В качестве основы для создания фильма будет использован роман "Исчезновение Йозефа Менгеле", который написал Оливье Геза.
Менгеле был участником множества преступлений, а также известен тем, что ставил опыты над людьми, заключенными в Освенциме. Доктор успел сбежать в Южную Америку и скончался в Бразилии, избежав наказания.
Ранее сообщалось, что Кирилл Серебренников назван режиссером года.