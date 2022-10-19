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23 минуты назад

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн снимет новый фильм по комиксам DC

Слово и Дело

Американский режиссер Джеймс Ганн разрабатывает новую фантастическую картину для киновселенной DC. Ганн вместе с продюсером Питером Сафраном ведут переговоры с кинокомпанией Warner Bros., которой принадлежит студия DC. Режиссер станет автором очередной ленты, снятой по комиксам. Он работает не над одним проектом для компании, передает The Hollywood Reporter. Кинорежиссер известен по картинам «Стражи Галактики» для Marvel, «Отряд самоубийц — 2: Миссия Навылет» и «Миротворец». Сафран тоже раньше сотрудничал с DC. Он выступал продюсером лент «Аквамен», «Аквамен — 2», «Шазам!» и его сиквела «Шазам! — 2». Джеймс Ганн также разрабатывает еще один телевизионный спин-офф. По его словам, он не будет таким же юмористическим, каким получился «Миротворец».

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн снимет новый фильм по комиксам DC
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
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