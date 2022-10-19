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2 часа назад

4 культовых фильма, которые изменили кинематограф

Мира Маркина

Кино – относительно молодое искусство, но при этом быстро трансформирующееся. За время его существования режиссеры успели снять несколько десятков фильмов, которые вновь и вновь меняли кинематограф, открывая для зрителей его новые грани.

4 культовых фильма, которые изменили кинематограф
Фото: Кадр из фильма "Гражданин Кейн"Кадр из фильма "Гражданин Кейн"

"Рамблер" выбрал пять ярких картин, после появления которых кино уже никогда не было прежним.

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"Гражданин Кейн", 1941

Кадр из фильма "Гражданин Кейн"

Картина Орсона Уэллса ознаменовала эпоху независимого кино, которое способно существовать и даже иметь успех без поддержки авторитетных студий и продюсеров. Уэллс нашел 500 тысяч долларов для производства своего фильма, а еще договорился со студией Mercury Productions о том, что будет арендовать павильоны, декорации и костюмы.

Благодаря "Гражданину Кейну" Уэллс стал вдохновителем европейской "Новой волны", а также Френсиса Копполы, Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино.

"Психо", 1960

Кадр из фильма "Психо"

Триллер Альфреда Хичкока окрестили "дедушкой хоррора". Взяв за основу одноименный роман Роберта Блоха, Хичкок продемонстировал на экране, как кинофильм способен удерживать саспенс и нагнетать атмосферу за счет расположения объекта, точки съемки, крупности планов и звуков.

"Рокки", 1976

Кадр из фильма "Рокки"

Спортивная драма, сценарий которой, к слову, написал Сильвестр Сталлоне (он и исполнил главную роль), сегодня считается классикой в своем жанре. В центре сюжета история скромного, но талантливого боксера, который, несмотря ни на что, достигает все новых и новых высот.

До "Рокки" тема спорта не обыгрывалась таким образом в кино, поэтому для своего времени фильм стал революционным.

"Криминальное чтиво", 1997

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Культовый боевик, щедро приправленный черным юмором, по сей день остается одной из лучших работ Квентина Тарантино. Сцены насилия соседствуют здесь с комичными эпизодами, порой повествование нелогичное, но от картины попросту невозможно оторваться. Тарантино показал, как искусно можно сочетать на первый взгляд несочетаемое и стал абсолютным мастером в этом деле.

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