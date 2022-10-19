4 культовых фильма, которые изменили кинематограф

Кино – относительно молодое искусство, но при этом быстро трансформирующееся. За время его существования режиссеры успели снять несколько десятков фильмов, которые вновь и вновь меняли кинематограф, открывая для зрителей его новые грани.

Фото: Кадр из фильма "Гражданин Кейн" Кадр из фильма "Гражданин Кейн"

"Рамблер" выбрал пять ярких картин, после появления которых кино уже никогда не было прежним.

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"Гражданин Кейн", 1941

Картина Орсона Уэллса ознаменовала эпоху независимого кино, которое способно существовать и даже иметь успех без поддержки авторитетных студий и продюсеров. Уэллс нашел 500 тысяч долларов для производства своего фильма, а еще договорился со студией Mercury Productions о том, что будет арендовать павильоны, декорации и костюмы.

Благодаря "Гражданину Кейну" Уэллс стал вдохновителем европейской "Новой волны", а также Френсиса Копполы, Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино.

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Кадр из фильма "Психо"

Триллер Альфреда Хичкока окрестили "дедушкой хоррора". Взяв за основу одноименный роман Роберта Блоха, Хичкок продемонстировал на экране, как кинофильм способен удерживать саспенс и нагнетать атмосферу за счет расположения объекта, точки съемки, крупности планов и звуков.

"Рокки", 1976

Кадр из фильма "Рокки"

Спортивная драма, сценарий которой, к слову, написал Сильвестр Сталлоне (он и исполнил главную роль), сегодня считается классикой в своем жанре. В центре сюжета история скромного, но талантливого боксера, который, несмотря ни на что, достигает все новых и новых высот.

До "Рокки" тема спорта не обыгрывалась таким образом в кино, поэтому для своего времени фильм стал революционным.

"Криминальное чтиво", 1997