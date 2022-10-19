Комедия «Приключения маленького Бахи» выйдет в кино

Семейная комедия «Приключения маленького Бахи», снятая в дагестанском ауле Чох, выйдет в широкий прокат 27 октября. В Москве премьера состоится чуть раньше, 23 октября.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

«Премьера нового фильма Александра Галибина „Приключения маленького Бахи“ состоится в Москве 23 октября в киноцентре „Октябрь“. В общероссийском прокате зрители смогут увидеть ленту с 27 октября в городах Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Майкоп, Грозный, Гудермес, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Сочи, Новороссийск, Пермь, Самара, Курск, Оренбург, Чебоксары, Улан-Удэ, Иркутск, Хабаровск и другие», — сообщили в пресс-службе продюсерского центра «ВГИК-дебют».

В картину вошли три новеллы о мальчике из дагестанского села. По словам создателей ленты, взрослый характер восьмилетнего Бахи приносит много хлопот семье, но благодаря ему ребенок побеждает там, где взрослые сдаются. При этом герой растет в атмосфере семейного круга, в традициях родной земли, «впитывая с воздухом Дагестана вечные ценности».

Съемки фильма «Приключения маленького Бахи» проходили в ауле Чох Гунибского района Дагестана, выбранном из-за красоты природы и живописных достопримечательностей. Родственников Бахи в фильме сыграли актеры дагестанских театров, в съемках также участвовали жители аула.