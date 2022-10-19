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1 час назад

«Кощей. Начало» стал лауреатом конкурса Анимационного форума в Каире

Tlum.ru

Кощей не подводит! Полнометражный анимационный фильм "Кощей. Начало", созданный студией «Паровоз» совместно с медиахолдингом «Цифровое Телевидение», занял второе место среди полнометражных фильмов XIII Анимационного форума в Каире.

«Кощей. Начало» стал лауреатом конкурса Анимационного форума в Каире
Фото: tlum.rutlum.ru

О чём речь?

Международный съезд аниматоров стартовал 17 октября. Фильм о приключениях молодого Кощея был включен в конкурсную программу показов мероприятия: всего было отобрано 112 работ из 33 стран, в том числе Франции, Германии, США, Америки, Бразилии, Южной Кореи и других стран. В конкурсе полнометражной анимации всего участвовало 12 фильмов.

«Кощей. Начало» стал победителем XXVII Открытого российского анимационного фестиваля в Суздале и трех международных кинофестивалей — Sochi Film Festival, ZILANT и White Nights Film Festival, а также вошел в шорт-лист Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел».

Также мультфильм стал победителем в номинации «Лучший анимационный фильм для детей» от «ТЭФИ-Kids». Поздравляем с таким успехом!

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