3 неповторимых хоррора с черным юмором

Хорроры и комедии неслучайно считаются самыми сложными жанрами в кино. Напугать или рассмешить зрителей не так-то просто. Но некоторые режиссеры не боятся вызовов и совмещают в своих картинах жанр ужасов с черной комедией.

Фото: Кадр из фильма "От заката до рассвета" Кадр из фильма "От заката до рассвета"

Подробнее о лучших фильмах из этой категории – в материале "Рамблера".

"От заката до рассвета", 1995

Два брата спасаются от полиции после ограбления банка и берут в заложники священника и его детей. Бандиты решают бежать в Мексику, но прежде им предстоит переждать ночь в таинственном баре для дальнобойщиков.

"Ведьмы из Сугаррамурди", 2013

Трое бестолковых воришек попадают в заколдованный город, во главе которого стоят ведьмы. Герои намерены сбежать из проклятого места, но задачу осложняет то, что в ходе побега им нужно не влюбиться ни в одну из местных ведьм. А сделать это ой как непросто.

"Поездка", 2021

Кадр из фильма "Поездка"