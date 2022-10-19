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1 час назад

3 неповторимых хоррора с черным юмором

Мира Маркина

Хорроры и комедии неслучайно считаются самыми сложными жанрами в кино. Напугать или рассмешить зрителей не так-то просто. Но некоторые режиссеры не боятся вызовов и совмещают в своих картинах жанр ужасов с черной комедией.

3 неповторимых хоррора с черным юмором
Фото: Кадр из фильма "От заката до рассвета"Кадр из фильма "От заката до рассвета"

Подробнее о лучших фильмах из этой категории – в материале "Рамблера".

"От заката до рассвета", 1995

Два брата спасаются от полиции после ограбления банка и берут в заложники священника и его детей. Бандиты решают бежать в Мексику, но прежде им предстоит переждать ночь в таинственном баре для дальнобойщиков.

"Ведьмы из Сугаррамурди", 2013

Трое бестолковых воришек попадают в заколдованный город, во главе которого стоят ведьмы. Герои намерены сбежать из проклятого места, но задачу осложняет то, что в ходе побега им нужно не влюбиться ни в одну из местных ведьм. А сделать это ой как непросто.

"Поездка", 2021

Кадр из фильма "Поездка"
Главные герои – супружеская пара, которым всю жизнь не везет. Он не может добиться успеха как режиссер мыльных опер, а она осуществить мечту стать известной актрисой. Однажды они приезжают отдохнуть в дом у озера, но на самом деле герои жаждут убить друг друга. Вот только в доме появляются нежданные гости.
Ведьмы из Сугаррамурди,От заката до рассвета,
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