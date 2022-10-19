Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Почему все пищат от фильма «Вышка»

Мира Маркина

Напряженный триллер «Вышка» стал одним из неожиданных хитов этого лета. Он был лидером российского проката в августе, а по всему миру собрал 16 млн долларов при бюджете в три миллиона. О чем рассказывает картина и почему ее стоит посмотреть (если вы еще не), читайте в материале «Рамблера».

Почему все пищат от фильма «Вышка»
Фото: Кадр из фильма "Вышка"Кадр из фильма "Вышка"

Бекки, ее муж Дэн и их подруга Хантер — отчаянные скалолазы. Во время очередного их приключения парень срывается вниз, спасти его девушкам не удается. Спустя практически год Бекки все еще безутешна, она постоянно напивается, вспоминает покойного мужа и даже пытается покончить с собой, а ее отец Джеймс лишь подливает масла в огонь, критикуя Дэна.

В этот момент в ее жизни появляется старая боевая подруга Хантер и предлагает рискованную авантюру, ведь лучшая терапия — это посмотреть своим страхам в лицо. Подруги отправляются к заброшенной шестисотметровой телевышке, чтобы взобраться на самый верх, сделать пару классных фоток и развеять прах Дэна. Но девушки даже не представляли, с чем им придется столкнуться на верхушке самого высокого сооружения Соединенных Штатов...

Главные роли в фильме исполнили Грэйс Фултон и Вирджиния Гарднер.

Один из главных плюсов картины (помимо зашкаливающего адреналина): «Вышка» точно удивляет зрителей неожиданными сценарными ходами, но, на самом деле, их довольно легко предсказать, если внимательно следить за деталями.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители