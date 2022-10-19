Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

«Не так плохо, как я думал». Бывший Морфеус — о «Матрице: Воскрешение»

Чемпионат.com

В декабре 2021 года состоялась премьера «Матрицы: Воскрешение» — четвёртого фильма в культовой серии про избранного Нео и окружающий нас виртуальный мир. К сожалению, авторы решили заменить Морфеуса — в ленте его сыграл Яхья Абдул-Матин II, хотя ранее эту роль воплощал Лоренс Фишбёрн.

«Не так плохо, как я думал». Бывший Морфеус — о «Матрице: Воскрешение»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью Variety знаковый актёр коротко рассказал о своих впечатлениях от четвёртой части. Он не стал вдаваться в детали — фильм, по его мнению, всё же оказался лучше, чем он думал.

Фильм оказался не так плох, как я думал. Но и не так хорош, как я надеялся. Но Кэрри-Энн и Киану отлично справились со своей работой.

«Матрица: Воскрешение» — последний на данный момент фильм во франшизе. Лента собрала в мировом прокате всего лишь $ 157 млн и была уничтожена как зрителями, так и критиками.

Фильмы,Лоренс Фишберн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители