«Не так плохо, как я думал». Бывший Морфеус — о «Матрице: Воскрешение»

В декабре 2021 года состоялась премьера «Матрицы: Воскрешение» — четвёртого фильма в культовой серии про избранного Нео и окружающий нас виртуальный мир. К сожалению, авторы решили заменить Морфеуса — в ленте его сыграл Яхья Абдул-Матин II, хотя ранее эту роль воплощал Лоренс Фишбёрн.

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В интервью Variety знаковый актёр коротко рассказал о своих впечатлениях от четвёртой части. Он не стал вдаваться в детали — фильм, по его мнению, всё же оказался лучше, чем он думал.

Фильм оказался не так плох, как я думал. Но и не так хорош, как я надеялся. Но Кэрри-Энн и Киану отлично справились со своей работой.