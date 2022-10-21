Каталог «Кинопоиска» пополнили новые проекты Warner Bros.

Пользователи социальных сетей рассказали, что перечень грядущих премьер стримингового сервиса «Кинопоиск» пополнился новыми сериалами киностудии Warner Bros. Информация об этом появилась в четверг, 20 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Список выпускаемых на платформе продуктов пополнили сериалы «Харли Квинн», «Пенниуорт», «Старгерл» и «Кунг-Фу». Прошлые сезоны проектов и раньше были доступны для просмотра, однако не так давно на сервисе появились анонсы продолжений. На данный момент о дате премьер не сообщалось.

Warner Bros. покинула российский рынок в марте, после начала специальной военной операции на Украине. Кинокомпания на фоне этого отменила в России прокат и показы своих фильмов в интернете. Однако до этого СМИ сообщали, что компания рассчитывает вернуться в страну, пишет ФАН.