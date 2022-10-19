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13 минут назад

«Нет ничего особо интересного»: критики не оценили «Чёрного Адама»

Игромания.ру

В сети появились рецензии по мотивам «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном, который рассказывает о судьбе известного персонажа мира DC.

«Нет ничего особо интересного»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Критики в среднем не оценили картину — на Metacritic лента получила 45 баллов по мотивам 27 рецензий, ситуация на Rotten Tomatoes немного лучше — 55% на основе 64 отзывов.Представители СМИ признают, что главной и очевидной целью фильма было развлечение зрителя, но даже с этим элементом есть проблемы.

Среди плюсов отмечается работа Джонсона (хотя с этим согласны не все), который помогает многим сценам буквально своим присутствием. Кроме того, постановщик Жауме Колет-Сера («Круиз по джунглям») и дизайнеры стараются показать достойный результат изо всех сил.

Ещё в отдельных текстах говорят про потенциал дальнейшего развития киновселенной DC, наверняка связанный с утёкшей в сеть сценой после титров, где вернули одного из знаменитых героев прошлых лент.

Главным недостатком фильма чаще всего называют сценарий — он оказался довольно предсказуемым для супергеройского направления, а многочисленные экшн-сцены не особенно удивляют. Некоторые даже отмечают, что среди сюжета проглядывает «лучшая версия» истории, но в текущей её вариации критики не нашли практически «ничего интересного».

Ещё в негативных отзывах упоминают слабый уровень графики и монтажа и общую стерильность проекта. Мировая премьера самого «Чёрного Адама» при этом намечена на завтра, 21 октября.

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