Меган Маркл назвала свой любимый ромком

Издание Variety опубликовало короткое интервью с Меган Маркл, в котором она рассказала, что ее любимая романтическая комедия — «Когда Гарри встретил Салли» (1989).
«Мой любимый ромком всех времен — "Когда Гарри встретил Салли". Вы также можете снять что угодно с Джулией Робертс, и я стану фанаткой этого. Я думаю, нам всем не хватает возможности хорошо посмеяться. Я просто хочу хороший старомодный ромком», — сказала Меган.
Следующий выпуск журнала Variety выйдет с Меган на обложке. В журнале также будет опубликовано ее большое интервью.