Меган Маркл назвала свой любимый ромком

«Мой любимый ромком всех времен — "Когда Гарри встретил Салли". Вы также можете снять что угодно с Джулией Робертс, и я стану фанаткой этого. Я думаю, нам всем не хватает возможности хорошо посмеяться. Я просто хочу хороший старомодный ромком», — сказала Меган.