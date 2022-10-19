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39 минут назад

Меган Маркл назвала фильм «Когда Гарри встретил Салли» своим любимым ромкомом

Слово и Дело

Издание Variety опубликовало короткое интервью с Меган Маркл, в котором она рассказала, что ее любимая романтическая комедия — «Когда Гарри встретил Салли» (1989).

Меган Маркл назвала свой любимый ромком
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Мой любимый ромком всех времен — "Когда Гарри встретил Салли". Вы также можете снять что угодно с Джулией Робертс, и я стану фанаткой этого. Я думаю, нам всем не хватает возможности хорошо посмеяться. Я просто хочу хороший старомодный ромком», — сказала Меган.

Следующий выпуск журнала Variety выйдет с Меган на обложке. В журнале также будет опубликовано ее большое интервью.

Фильмы,Джулия Робертс,
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