Netflix продолжит выпускать все эпизоды сериалов разом

В сентябре появилась информация, будто Netflix планирует отказаться от своей модели распространения сериалов и перейти на новую. Сейчас шоу на площадке выходят сразу, а зрителям не приходится ждать серии неделями. Говорилось, что сервис пойдёт по стопам других площадок и будет выпускать по серии в неделю.

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Несмотря на всё, Netflix не изменит подход к выпуску проектов. Об этом в ежеквартальном отчёте сообщила сама компания. Netflix подчеркнула, что её подход к выпуску сериалов помогает лучше погружаться в истории.

Мы считаем, что наша модель выпуска помогает обеспечить существенную вовлечённость, особенно для новой аудитории. Мы считаем, что возможность наших пользователей погрузиться в историю от начала до конца сразу повышает удовольствие, а также вероятность того, что они расскажут об этом своим друзьям, что означает увеличение аудитории.