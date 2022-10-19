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1 час назад

Продюсер киновселенной DC ушёл из Warner Bros.

Чемпионат.com

Издание Deadline со ссылкой на свои источники заявило, что глава DC Films Уолтер Хамада покинул Warner Bros. Хамада продюсировал все супергеройские фильмы DC c 2018 года, в 2021-м с ним был продлён контракт, согласно которому Уолтер должен был занимать свой пост до 2023-го. Но, по заверению инсайдеров, новые боссы студии решили расстаться с ним раньше.

Продюсер киновселенной DC ушёл из Warner Bros.
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Warner Bros. уже некоторое время ищет своего Кевина Файги, видимо, кандидатура Уолтера не устроила киноделов. По слухам, они хотят назначить главой DC Films известного голливудского продюсера Дэна Линя, который продюсировал ряд LEGO-мультфильмов, а также «Отступников» Мартина Скорсезе и другие нашумевшие фильмы и сериалы.

Хамада — исполнительный продюсер многих фильмов DC, последняя его работа — «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Премьера картины намечена на 21 октября, но критики её уже оценили. Фильм не понравился критикам из-за скучного сюжета, странных сцен. Некоторые назвали его слишком «типичной супергероикой».

Фильмы,Отступник,Мартин Скорсезе,
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