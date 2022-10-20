11 мультфильмов, в которых не хватает центральных женских персонажей

Соотношение полов — элемент статистики, касающейся человеческой жизни. В некоторых странах больше женщин, в других — мужчин, это связано с множеством факторов. Это всё части «реала», а что происходит в вымышленных мирах? В анимационных историях, к примеру.Сегодня Тлум.Ру пробует иначе взглянуть на известные киноленты. Рассказываем об 11 полнометражных мультфильмах, в которых не хватает центральных женских персонажей. Просто указывать на подобный недостаток, конечно, не станем и объясним, кого было бы неплохо включить в сюжет. Хотя бы по типажу.

Фото: tlum.ru tlum.ru

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О чём: старик и юный скаут в парящем на воздушных шарах домике попадают к Райскому водопаду, где встречают чудаковатую птицу, разговаривающую собаку и другие неприятности.

Типаж героини, которой недостаёт в сюжете: умудрённая жизнью злодейка. Мы прекрасно понимаем, что злодея в качестве Чарльза Манца достаточно. Давайте пофантазируем: исследовательское сообщество отрекается от него, он страдает, порой вслух, порой нет, страдает, пока не находит во взгляде случайной женщины то самое желание доказать миру свою правоту. Чарльз прекрасно справился сам — почти со всем, — однако же будь у него рядом плечо, на которое получилось бы без страха опереться, и простое человеческое понимание, кто знает, каких вершин смогли бы достичь такие персонажи вместе. И мы говорим не обязательно о романтической привязанности, общего желания достаточно для слаженной работы в команде.

О чём: маленький мальчик находит гигантского робота, за которым начинает охоту правительство. Железяка оказывается не так проста, а временами даже опасна.

Типаж героини, которой недостаёт в сюжете: увлечённой всем новым одногодки Хогарта. Согласитесь, вместе веселее заниматься чем угодно — искать сокровища в ближайшем лесу или пытаться придумать, как спасти робота от военных. В мультфильме настолько много мужских персонажей на переднем плане, будто бы женщин совсем не существуют, как так? Всего-то одна девчушка рядом с Хогартом точно внесла бы в мультфильм должное количество очарования. Долго спорить не будем, «Стальной гигант», с какими бы то ни было персонажами, пробивает на слезу даже после двух десятилетий с выпуска. Мы знаем, что историю создавали по книге. Никто же не заставляет идти нос в нос с оригиналом.

О чём: команда не слишком то вымышленных созданий, известных по сказкам и поверьям, пытается спасти мир от злодейств Кромешника, желающего погрузить каждого человека в кошмар.

Типаж героини, которой недостаёт в сюжете: неловкой и боевой. Вот здесь мы предложим читателям другую тактику — представьте, что Ледяной Джек это Ледяная Джеки. История такая же — встреча с озером, короткая загробная жизнь и возможность вернуться в мир живых. Ну, почти живых, ведь не каждый вас увидит, если не верит в ваше существование. Центральная героиня в мультфильме позволила бы большему количеству девочек проассоциировать себя с Джеки — резкой, дерзкой, и скрывающей за шуточками и улыбками боль страданий. Да и химии между персонажами подобное изменение не помешало нисколько.

О чём: две игрушки, борющиеся за конкуренцию своего мальчика-владельца, устраивает переполох в своём доме, попадая к соседу с садистскими наклонностями, что помогает им объединиться для достижения общей цели.

Типаж героини, которой недостаёт в сюжете: такая, как пастушка Бо. Дальше во франшизе показывают и подружку Вуди из набора — Джесси. В целом, гендерный перевес даже с введением новых персонажек остаётся на мужской стороне. В четвёртом мультфильме и вовсе дали Бо отдельную линию, заодно и показали злодейку.

Напоминаем, что выбирать игрушки детям стоит не исходя из мысли «Для мальчика она или для девочки?», а из предпочтений ребёнка. Хочется увидеть больше героинь именно на переднем плане, хотя мисс Картофель в состоянии очаровать как своего мужа, так и зрителей, даже будучи на третьем плане.

О чём: мальчик-музыкант по ошибке оказывается в Стране Мёртвых, откуда ему предстоит в кратчайшие сроки вернуться в мир живых, иначе последствия станут необратимыми.

Типаж героини, которой недостаёт в сюжете: преодостерегающая наставница. Мигелю явно не хватает попоры и поддержки со стороны женщин, даже в загробном царстве. Он страдает от неизвестности, того, что рядом есть родственник (о кровной связи с которым мальчик не подозревает), и где-то вечно находятся тюкающие по голове упрёками женщины. Спросите: вот же они, что вам не нравится? Конечно, сугубо вспомогательная функция, за которой теряется пол того, кто участвует в сюжете.

№ 6: «Корпорация монстров»

О чём: среди монстров появляется маленькая и безобидная девочка, которую считают настоящей угрозой. Внутри Корпорации назревает конфликт.

Типаж героини, которой недостаёт в сюжете: ещё одна монстрячка. И, пожалуйста, пусть это будет не любовный интерес. В мультфильме «Университет монстров» у сценаристов появилась возможность добавить Салли и Майку подругу детства. И то ли сценаристы посчитали, что можно обойтись без такого, то ли побоялись. Чего? Никогда не узнаем. Монстры бывают разными, женщин среди них достаточно. Если приглядеться к мультфильму, то быстро станет понятно: каждый женский персонаж выполняет вспомогательную роль, не считая Роз, и убрав их из сюжета, никаких изменений вы не получите.

О чём: бездомный воришка по поручению достаёт из опасного места лампу. Та волшебная, внутри ждёт джинн, готовый исполнить жди желания своего нынешнего владельца.

Типаж героини, которой недостаёт в сюжете: материнская фигура. В изначальных наработках Аладдина у него была мама. Думаем, Жасмин не отказалась бы и того, чтобы отец не был одиноким, так у принцессы появилась долгожданная свобода. В live-action ремейке от Гая Ричи у Жасмин была служанка-подруга Далия. И она, согласитесь, отлично разбавила происходящее. Дело в актрисе? Или в том, что у Жасмин наконец-то есть верная советница в самых разнообразных делах типичной принцессы? Даже второстепенности Далии не мешает ей перетягивать на себя внимание зрителей.

О чём: машины, обладающие интеллектом, попадают в неприятности и желают получить первое место в гонке мечты.

Типаж героини, которой недостаёт в сюжете: ещё одна гонщица, готова выступить с Молнией наравне. Франшиза обширна, включает в себя полноценных три фильма. Так помните ли вы хоть одну машину-девушку, кроме Салли — адвоката, которая не побоялась бы утереть нос остальным тачкам? Это странно. Напомним, что в машинки играют и девочки; и девочки, как и мальчики, в состоянии проассоциировать себя с героями на четырёх колёсах.

О чём: компания разномастных зверей подбирает человеческого младенца и продолжает свой путь от убийственного холода.

Типаж героини, которой недостаёт в сюжете: опять — сильная и независимая. Это не сарказм, что Мэнни, что Диего, насколько бы положительным и отрицательными они не были, показывают сильный стержень вожаков, умудряющихся работать сообща. Такая же уверенная в себе женщина отлично вписалась бы в команду. Здесь заметим, что создатели в следующих частях добавили женских персонажей, ставших любовными интересами. Даже без взаимной симпатии между героями это решение сыграло бы всем на руку.

О чём: типичные невольные жители зоопарка в Нью-Форке сбегают на поиск себя и лучших мест для реализации амбиций.

Типаж героини, которой недостаёт в сюжете: ещё одной робкой бояки, способной поддержать Мелмана. Логично посчитать, что на трёх парней в компании наличия одной девушки Глории критически мало. И если добавлять героинь, то сразу две. Много — не мало. Типаж здесь подойдёт совершенно любой за счёт неповторимых личных черт остальных персонажей. Да и к пингвинам, которые являются зеркалом боевых спецов, тоже вопросы — женщины не служат, никогда-никогда? Улыбаемся и машем возможности позволить создать равные гендерные условия.

О чём: мальчишка в компании постоянных путешественников по космосу сбегает из дома, чтобы воспользоваться таинственной картой, якобы ведущей к сокровищам.

Типаж героини, которой недостаёт в сюжете: смешливая непоседа. Мы никогда не забудем, что в мультфильме есть умопомрачительная и отважная Амелия. Но она одна. Второй женский персонаж — мама самого Джима, играющая на третьей роли, если не дальше. И, как бы, всё. Понятно, что в космосе во вселенной мультфильма женщины справляются не хуже мужчин, а разнообразия среди героев это не прибавляет. Если мультфильм когда-нибудь захотят перезапустить, то было бы отлично увидеть там больше девушек и женщин, смелых, отважных, пугливых или даже злых — это дело второе.