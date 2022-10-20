Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
7 часов назад

Вышел тизер «Возвращения в Сайлент Хилл»

Мария Кимакович

Состоялась презентация фильма, во время которой компания Konami представила тизер картины, сообщает издание ign.com.

Оригинальная экранизация вышла на экраны в 2006 году, режиссером проекта выступил Кристоф Ган, который будет работать и над новой картиной.

3 неповторимых хоррора с черным юмором

Напомним, что «Сайлент Хилл» — психологический фильм ужасов, основанный на одноименной видеоигре. Картина «Возвращение в Сайлент Хилл» также будет создана по мотивам игры и будет напоминать скорее психологический хоррор. В фильме также покажут монстров, хорошо знакомых фанатам первой картины и знаменитой игры.

«Возвращение в Сайлент Хилл» планируют сделать современным, но при этом максимально приближенным к компьютерной игре.

Ранее стало известно, что Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка».

Фильмы,Видео,Банды Нью-Йорка,Мартин Скорсезе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители