Вышел тизер «Возвращения в Сайлент Хилл»

Состоялась презентация фильма, во время которой компания Konami представила тизер картины, сообщает издание ign.com.

Оригинальная экранизация вышла на экраны в 2006 году, режиссером проекта выступил Кристоф Ган, который будет работать и над новой картиной.

Напомним, что «Сайлент Хилл» — психологический фильм ужасов, основанный на одноименной видеоигре. Картина «Возвращение в Сайлент Хилл» также будет создана по мотивам игры и будет напоминать скорее психологический хоррор. В фильме также покажут монстров, хорошо знакомых фанатам первой картины и знаменитой игры.

«Возвращение в Сайлент Хилл» планируют сделать современным, но при этом максимально приближенным к компьютерной игре.

Ранее стало известно, что Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка».