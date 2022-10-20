Терон поставила условие для съемок в спин-оффе «Форсажа»

Актриса заявила, что допускает возвращение к роли злодейки Сайфер, если на съемочной площадке появится и Хелен Миррен, которая исполнила в трех фильмах франшизы роль Магдалин Шоу. Слова Шарлиз приводит издание Screen Rant.

Фото: Кадр из фильма "Форсаж 8" Кадр из фильма "Форсаж 8"

Сюжет будущего спин-оффа знаменитой франшизы пока неизвестен, не сообщается ничего и об актерском составе фильма.

Напомним, что Шарлиз Терон впервые появилась в роли хакерши Сайфер в восьмой части «Форсажа», а затем снялась в «Форсаже 9» и «Форсаже 10», который выйдет на экраны в 2023 году.

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