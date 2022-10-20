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1 час назад

Шарлиз Терон объявила, что снимется в спин-оффе «Форсажа» в паре с другой актрисой

Мария Кимакович

Актриса заявила, что допускает возвращение к роли злодейки Сайфер, если на съемочной площадке появится и Хелен Миррен, которая исполнила в трех фильмах франшизы роль Магдалин Шоу. Слова Шарлиз приводит издание Screen Rant.

Терон поставила условие для съемок в спин-оффе «Форсажа»
Фото: Кадр из фильма "Форсаж 8"Кадр из фильма "Форсаж 8"

На что Шарлиз Терон приходилось идти ради съемок в кино

Сюжет будущего спин-оффа знаменитой франшизы пока неизвестен, не сообщается ничего и об актерском составе фильма.

Напомним, что Шарлиз Терон впервые появилась в роли хакерши Сайфер в восьмой части «Форсажа», а затем снялась в «Форсаже 9» и «Форсаже 10», который выйдет на экраны в 2023 году.

Ранее стало известно, что Тома Фелтона штрафовали на съемках «Гарри Поттера».

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