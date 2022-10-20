Выход сериала с Павлом Прилучным "Союз спасения. Время гнева" приостановлен

Показ сериала "Союз спасения. Время гнева", выходящего в онлайн-кинотеатре KION, приостановлен, сообщает "Кинопоиск". 19 октября на платформе не вышла пятая серия проекта. Сообщается, что релиз новых серий перенесен и запланирован на 1 января 2023 года. Оффлайн-премьера сериала состоялась в Сочи в рамках первого фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон". А онлайн-показ "Союза спасения. Время гнева" стартовал 28 сентября, новые серии выходили раз в неделю. Причины переноса выхода новых эпизодов KION не комментирует. Актер Владислав Ветров рассказал о своей госпитализации на съемках "Союза спасения".