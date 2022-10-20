7 фильмов о моде в СССР

Фильмы и реальность — два близнеца, что всегда стремятся быть похожими друг на друга. Трюки некоторых советских режиссёров гиганты кинематографа используют по сей день. «Клопс» вспомнил, как им удавалось влиять на моду и на какие ухищрения приходилось идти, чтобы передать дух эпохи.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

1. «Карнавальная ночь», 1956

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С фильмом Эльдара Рязанова в жизнь советских модниц вошло платье силуэта new look, разработанного Кристианом Диором. Эффект осиной талии достигался за счёт корсета и контраста с широкой юбкой.

Всего 58 сантиметров — такой, как рассказывала в интервью «Московскому комсомольцу» костюмер Ирина Великанова, в «Карнавальной ночи» была талия Людмилы Гурченко. Неудивительно, что советские женщины стремились подражать главной героине и охотились за платьями модного фасона.

2. «Москва слезам не верит», 1979

Советскую мелодраму о трёх подругах, приехавших покорять столицу, удостоили «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981-м. Кинолента охватывает события 20 лет, разницу эпох передали художники-костюмеры.

Платье Людмилы, в котором она заканчивает смену на хлебозаводе в 1958 году, уже знакомый нам «диоровский» new look. Художница по костюмам Жанна Мелконян рассказала РИА Новости, что выбрала этот фасон, потому что наряды женщин конца 50-х на экране смотрелись скучно и старомодно.

Глубоко вдаваться в творчество у Мелконян не получилось — с 1958 года прошло слишком мало времени, чтобы зритель забыл, как одевались женщины тех лет. Сбалансировать новые фасоны костюмер решила тканями, популярными в конце 50-х. Из-за дефицита полотен с аутентичными рисунками и нехваткой материалов в СССР приходилось распарывать старые вещи. Так, например, появилось платье, в котором героиня Ирины Муравьёвой приехала на дачу к жениху Антонины.

3. «Бриллиантовая рука», 1968

На мужскую моду советских лет повлияли французский модельер Пьер Карден и актёр Андрей Миронов. Первый в 1967-м выпустил коллекцию летней одежды и явил миру мужские водолазки, а уже через год советский артист приучил к модной вещи каждого гражданина страны.

Гардероб контрабандиста Гоши Козодоева — заслуга не только костюмеров, но и самого актёра. Как пишет GQ Россия, голубой бадлон был личной вещью Андрея Миронова. А вот костюм-трансформер, в котором «легким движением руки брюки превращаются… в элегантные шорты!» — достижение модельеров «Мосфильма». Страсть к курткам-жилеткам в свою очередь переняли масс-маркеты.

4. «Служебный роман», 1977

Самый известный советский фильм в жанре «Преображение», где можно сопоставить первый и последний выход героини как «невзрачное до» и «роковое после».

Двубортное бело-голубое клетчатое платье с белыми пуговицами Людмилы Прокофьевны сшили на заказ для актрисы Алисы Фрейндлих. Наряд героини произвёл неизгладимое впечатление на советских зрительниц: женщины делали аналогичные причёски и заказывали такие же платья — всё как у Мымры, пишет GRAZIA.

Секретарша Верочка, как задумывал режиссёр Эльдар Рязанов, это стереотипный образ заядлых читательниц глянца. Её образы — хроника советской моды.

5. «Иван Васильевич меняет профессию», 1973

Платьями для Зиночки, героини Натальи Селезнёвой, занимался известный на весь мир советский дизайнер Вячеслав Зайцев. К его творческим взглядом тогдашний «Общесоюзный дом моделей одежды» оказался не готов.

Что предлагал? Юбки с павлово-посадскими мотивами и разноцветные ватники. Мировые гуру стиля работы молодого человека приняли на «ура» — именитые модельеры Пьер Карден, Гай Ларош и Марк Бохан даже приехали в Москву, чтобы познакомиться с креативным парнем, и остались от встречи в полном восторге. Так Слава Зайцев и прослыл «равным среди равных», а также «Красным Диором».

Отчётливее всего в фильме почерк Вячеслава Зайцева угадывается в розовом платье Зиночки а-ля ретрофутуризм. Двойная длина отсылает к двум эпохам — мини 60-х и миди 70-х. Силуэт платья вдохновлён Пьером Карденом, а белые геометрические вставки — к работам французского дизайнера Андреа Куррежа.

6. «Интердевочка», 1989

Героини кинокартины — советские девушки — стремятся быть «на уровне» для своих заграничных клиентов и следовать заветам западной моды. Популярные за рубежом одежду и ткани в Союзе было не достать — режиссёр фильма Пётр Тодоровский поручал закупать костюмы в Стокгольме.

Наряды барышень прозрачно разграничивают жизнь «здесь» и «там». Пиджаки оверсайз, легинсы, ажурные чулки произвели настоящий фурор, но сильнее всего советских фанаток фильма покорили джинсовые костюмы — деним стал символом успешности и богатой жизни. Этим материалом запомнились рубашки и платья Симы-Гулливера и белая курточка со стразами Зины.

Впечатлило советских дам и импортное нижнее бельё. Художница по костюмам Алина Будникова выбирала не слишком открытые, непрозрачные изделия без оборок. Елена Яковлева осталась от вещей под таким впечатлением, что не захотела расставаться с ними после съёмок — просила отдать, пишет «Московский комсомолец».

7. «Через тернии к звёздам», 1980

«Лучшая советская фантастика» — такой премии удостоили фильм, отметив его вдобавок государственной премией СССР. Художница по костюмам Людмила Чекулаева не стала придумывать героям картины футуристичные наряды — персонажам достались привычные глазу советского гражданина рабочие комбинезоны.

Вряд ли Чекулаева пыталась угадать моду следующего века, но случайно это сделала — утилитарность и аскетизм сейчас в тренде. Чем модницам полюбились бежевые костюмы? Удобством, а ещё их легко сочетать с другой одеждой.

Кинолента повлияла и на мировой кинематограф. Через два года после премьеры «Через тернии к звёздам» в прокат выходит культовый фильм «Бегущий по лезвию» — его герои тоже носят простые привычные вещи. Костюмер Майкл Каплан вдохновился работой советской команды «киношников» и прилетел в Москву, чтобы пообщаться с ними лично.