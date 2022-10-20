Вышел мультфильм о новых героях светской Москвы

«В комиксе есть фраза о том, что Фрэнк с хозяином быстро становятся новыми героями светской Москвы. Для меня образы этих «новых героев» довольно четкие. Они успешные, нежадные, любящие комфорт и веселый отдых. Им нравится быть в центре внимания и тратить деньги», — поделился Домбровский.