Что смотреть в кино

На этой неделе на большие экраны выходит самый личный фильм независимого режиссера Гаспара Ноэ, драма о жизни австрийской императрицы Елизаветы, ужастик о маленьком городке и социальный триллер о стрельбе в школах.

Фото: ТАСС ТАСС

"Вихрь"

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Ветеран независимого кино Гаспар Ноэ создал одну из самых спокойных и самых личных работ. В 2021 году режиссер опубликовал в соцсетях фото из больницы, чем вызвал беспокойство фанатов. Однако это был трюк — Ноэ пережил кровоизлияние в мозг еще в начале пандемии, а фото опубликовал только через год, что можно считать частью промокампании его нового фильма "Вихрь", основанного частично на личном опыте.

В центре сюжета — супружеская пара в исполнении мастера итальянских ужасов Дарио Ардженто и французской актрисы Франсуазы Лебрун. Он страдает от слабого сердца, она — от деменции, но жизнь продолжает идти своим ходом. Точнее, они пытаются делать вид, что ничего не поменялось, однако болезни обоих берут свое. Их сын (Алекс Лутц) пытается уговорить родителей переехать в дом престарелых, но те убеждены, что справятся сами. Ноэ отказывается от эпатажа в пользу реалистичного изображения постепенного перехода от жизни к смерти, и несмотря на то, что он не показывает ничего провокационного, это непростой просмотр, и "Вихрь" оставляет довольно тяжелое впечатление. Во многом из-за того, что в том или ином виде то, что происходит на экране, ждет нас всех, и смотреть этот непростой фильм все равно что видеть свое будущее. И оно не обнадеживает.

"Корсаж"

Мария-Антуанетта, Мэрилин Монро, Джеки Кеннеди, принцесса Диана — в последнее время вышло столько фильмов о самых ярких женщинах в истории, и вот теперь настал черед принцессы Сисси, а впоследствии — австрийской императрицы Елизаветы. Премьера картины Мари Кройцер с успехом прошла на Каннском фестивале в этом году.

Австрийский режиссер рассказывает о зрелых годах императрицы (в исполнении люксембургской актрисы Вики Крипс): она уже утвердилась в венском дворе, родила троих детей и потеряла всякий интерес к исполнению своих государственных обязанностей. Вместо этого Сисси предпочитает путешествовать, посещать своих многочисленных поклонников и сторониться мужа Франца Иосифа I, который не знает, как растопить сердце жены. Кройцер намеренно модернизирует как и XIX век, так и жизнь самой императрицы, превращая ее в символ бунта.

"Девушка в окне"

Октябрь — традиционная пора фильмов ужасов. Перед Хеллоуином голливудские студии буквально наводняют прокат хоррорами на любой вкус и цвет. Главный фильм ужасов этой недели — "Девушка в окне" о подростке Эми (Элла Ньютон), которая переезжает вместе с матерью Барбарой (Рада Митчелл) в новый дом. Они пытаются справиться с горем — смертью отца и мужа, и у Барбары это получается лучше, чем у Эми. Она начинает встречаться с их соседом Крисом. Однако Эми постепенно начинает подозревать, что Крис не так прост и именно он является загадочным и неуловимым убийцей, держащим в страхе весь город. От "Девушки в окне" не стоит ожидать вершин жанра, скорее он подойдет для тех, кому просто хочется пощекотать свои нервы в преддверии Хеллоуина.

"Дополнительный урок"

Драматический триллер Анны Курбатовой — один из первых фильмов на очень болезненную и при этом актуальную тему: шутинги в учебных заведениях. По сюжету полицейская Вера Седова в исполнении звезды "Горько!" и "Звоните ДиКаприо!" Юлии Александровой на дежурстве в колледже вынуждена застрелить вооруженного студента. Точнее, она думает, что он вооружен, но оружия при нем так и не находят. Вере готов поверить только адвокат Илья Нестеров (Кирилл Кяро), который решает разобраться в обстоятельствах этого дела. В ходе расследования он понимает, что оружие действительно существует и теперь оно находится в руках одного из школьников.