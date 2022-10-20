Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Съемки фильма «Ржавчина» возобновят после гибели оператора

Lenta.ruиещё 1

Производство фильма «Ржавчина», во время съемок которого была убита оператор Галина Хатчинс, возобновится зимой. Об этом сообщает Variety.

Съемки «Ржавчины» возобновят после гибели оператора
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что съемки не будут проходить в прежнем месте — Нью-Мексико. В штате продолжается расследование и судебные разбирательства по факту гибели оператора.

Как уточнил представитель студии, в качестве одного из возможного места для съемок рассматривается Калифорния.

5 октября продюсерская компания объявила о мировом соглашении с Мэтью Хатчинсом, вдовцом убитой оператора. Как отмечается в соглашении, производство фильма может возобновиться после 15-месячного перерыва. Хатчинс заявил, что продолжение работы над картиной будет возможностью «отдать дань уважения последней работе Галины».

Инцидент произошел в октябре 2021 года. В ходе съемок вестерна «Ржавчина» актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в результате чего была убита оператор, а режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Ранее сообщалось о том, что Болдуин продолжит работать над фильмом «Ржавчина».

Фильмы,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители