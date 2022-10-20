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2 часа назад

Звезда "Хеллбоя" Рон Перлман снимется в триллере "Бандит" с Лиамом Нисоном

Газета.Ru

Американский актер Рон Перлман пример участие в триллере "Бандит" с Лиамом Нисоном в главной роли. Об этом сообщает Deadline. Также к актерскому составу присоединились Йолонда Росс и Дэниэл Димер. Режиссер картины - Ганс Петтер Муланд, известный по фильмам "Ноль градусов Кельвина", "Абердин", "Страна надежды". Над сценарием работает Тони Гэйтон. Грядущий триллер расскажет о стареющем бостонском гангстере, который пытается восстановить связь со своими детьми и исправить ошибки прошлого. Рон Перлман снимался в таких проектах, как "Хеллбой: Герой из пекла", "Тихоокеанский рубеж", "Святым тут не место", "Сыны анархии". Ранее Перлман женился на актрисе Эллисон Данбар.

Звезда "Хеллбоя" Рон Перлман снимется в триллере "Бандит" с Лиамом Нисоном
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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