Звезда "Хеллбоя" Рон Перлман снимется в триллере "Бандит" с Лиамом Нисоном

Американский актер Рон Перлман пример участие в триллере "Бандит" с Лиамом Нисоном в главной роли. Об этом сообщает Deadline. Также к актерскому составу присоединились Йолонда Росс и Дэниэл Димер. Режиссер картины - Ганс Петтер Муланд, известный по фильмам "Ноль градусов Кельвина", "Абердин", "Страна надежды". Над сценарием работает Тони Гэйтон. Грядущий триллер расскажет о стареющем бостонском гангстере, который пытается восстановить связь со своими детьми и исправить ошибки прошлого. Рон Перлман снимался в таких проектах, как "Хеллбой: Герой из пекла", "Тихоокеанский рубеж", "Святым тут не место", "Сыны анархии". Ранее Перлман женился на актрисе Эллисон Данбар.