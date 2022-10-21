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1 час назад

Видео: восторженная реакция зрителей на сцену после титров «Черного Адама»

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В материале есть спойлеры к фильму «Чёрный Адам».

Видео: восторженная реакция зрителей на сцену из «Черного Адама»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сегодня во всём мире состоялась премьера фильма «Чёрный Адам», главную роль в котором исполнил Дуэйн Джонсон. Картина не вышла в России из-за санкций.

Хотя сам фильм приняли прохладно, сцена после титров, кажется, впечатлила каждого зрителя. Джонсон у себя в социальных сетях опубликовал фрагмент из премьеры картины во Франции. В записи ниже можно увидеть реакцию людей на сцену после титров — в ней появляется Супермен, роль которого исполнил Генри Кавилл. Аудитория приняла сцену максимально эмоционально.

«Чёрный Адам» — кинокомикс, который вводит в киновселенную DC нового персонажа в исполнении Дуэйна Джонсона. Ленту приняли прохладно, с оценками можно ознакомиться в отдельном материале.

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