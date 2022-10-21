Видео: восторженная реакция зрителей на сцену из «Черного Адама»

Хотя сам фильм приняли прохладно, сцена после титров, кажется, впечатлила каждого зрителя. Джонсон у себя в социальных сетях опубликовал фрагмент из премьеры картины во Франции. В записи ниже можно увидеть реакцию людей на сцену после титров — в ней появляется Супермен, роль которого исполнил Генри Кавилл. Аудитория приняла сцену максимально эмоционально.