Компания «Афиша» и сеть кинотеатров «КАРО» объявили о партнерстве

«Пользователям «Афиши» становится доступно всё больше развлечений в одной точке входа. Ранее мы подключили к платформе театры и музеи, теперь рады сообщить о партнерстве с одной из крупнейших в России сетей кинотеатров. На площадках «КАРО», помимо рядовых киносеансов, регулярно проходят специальные показы, фестивали, премьеры – теперь зрители будут не только узнавать об этом на «Афише», а смогут сразу купить билеты».