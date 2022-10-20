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5 минут назад

Компания «Афиша» и сеть кинотеатров «КАРО» объявили о партнерстве

Мария Иглина

Пользователям медийно-сервисной платформы afisha.ru доступны билеты на все события сети «КАРО»

Компания «Афиша» и сеть кинотеатров «КАРО» объявили о партнерстве
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На сайте afisha.ru и в приложении «Афиша» теперь можно купить билеты в кино и на мероприятия сети «КАРО». Сервис доступен в мобильном приложении «Салют», делая покупку билетов быстрой и удобной в любом из вариантов пользовательских сценариев.

В мобильном приложении «Салют» виртуальные ассистенты Сбер, Джой и Афина по запросу «Билет на фильм в КАРО» или «Афиша кинотеатров КАРО» покажут постеры фильмов и список кинотеатров – остаётся только выбрать нужный сеанс. Сразу после оплаты пользователи получат билет с QR-кодом, который нужно отсканировать перед входом в зал.

Илья Альтшулер, директор компании «Афиша»:

«Пользователям «Афиши» становится доступно всё больше развлечений в одной точке входа. Ранее мы подключили к платформе театры и музеи, теперь рады сообщить о партнерстве с одной из крупнейших в России сетей кинотеатров. На площадках «КАРО», помимо рядовых киносеансов, регулярно проходят специальные показы, фестивали, премьеры – теперь зрители будут не только узнавать об этом на «Афише», а смогут сразу купить билеты».

Вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети «КАРО» Ольга Проскурякова:

«Наши зрители очень активны в сфере диджитал – более 60% билетов в «КАРО» приобретаются онлайн. Теперь для части своих зрителей мы можем сделать такую покупку ещё удобнее. У нас с «Афишей» схожие аудитории и мэтч интересов, а это является надежным фундаментом для долгосрочного партнерства».

Пользователи «Афиши» могут приобрести билеты на мероприятия 31 кинотеатра во всех городах присутствия сети «КАРО» в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Сургуте и Тюмени.

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