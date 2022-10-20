Кино 90-х: как на самом деле снимали «Криминальное чтиво»

Яркое явление в Голливуде 90-х годов, «Криминальное чтиво», стало самым большим инди-хитом в истории и сделало звездой Квентина Тарантино. Комедийный криминальный фильм 1994-года рассказывает несколько взаимосвязанных историй о захудалом Лос-Анджелеса.

Фото: Кадр из фильма "Криминальное чтиво" Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

«Рамблер» расскажет о закулисной истории картины, ставшей классикой кинематографа.

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Кастинг

Ронни Ескель, директор по кастингу фильма, рассказал, что голливудские агентства «предлагали Роберта Редфорда, Дастина Хоффмана и Брюса Уиллиса — самые громкие имена в бизнесе, какие только можно себе представить».

Сообщается, что звезда «Сайнфелда» была в списке актрис, рассматриваемых на роль Мии, наряду с Мег Райан, Мишель Пфайффер и Джоан Кьюсак.

Эллен ДеДженерес пробовалась на роль Джоди, жены торговца наркотиками Винсента с проколотым лицом, которая в итоге досталась Розанне Аркетт.

Знаменитый монолог частично взят из другого фильма

Фильм полон знаковых диалогов, и одним из самых известных является библейский монолог, произнесенный Жюлем (Самуэль Л. Джексон) - речь "Иезекииль 25:17".

Однако диалог на самом деле не является цитатой из Библии. Тарантино взял его из японского фильма о боевых искусствах 1976 года с Сонни Тибой под названием "Телохранитель" и изменил конец.

Причем Тарантино первоначально написал монолог Иезекииля для картины «От заката до рассвета», которая вышла в 1996-м.

Ума Турман боялась танцевать с Траволтой

Еще одним знаковым моментом в фильме является сцена, где Винсент и Миа Уоллес (Ума Турман) танцуют вместе, чтобы принять участие в танцевальном конкурсе. Турман нервничала, но Тарантино велел ей молчать и крутиться.

Сам режиссер рассказывал о сцене:

"Все думают, что я написал эту сцену только для того, чтобы Джон Траволта танцевал. Но сцена существовала до того, как Джон был выбран". Песню тоже выбирал Тарантино, несмотря на недовольство Усы Турман.

Хитрая операторская работа

Сцена, в которой Винсент вонзает иглу в грудь Мии, чтобы оживить ее от передозировки адреналином, была снята, когда Траволта вытаскивал из нее иглу, а затем фильм проигрывался в обратном направлении.

Культовое авто

Кабриолет Chevelle Malibu 1964 года выпуска, на котором ездил Винсент Вега, на самом деле принадлежал Тарантино и был украден вскоре после выхода фильма.

Yahoo сообщил несколько лет назад, что некий Билл Хеменес из Калифорнии, потратил более 40 тысяч долларов на восстановление классической машины, которой он владел в течение дюжины лет, прежде чем полиция сообщила ему, что это был знаменитый автомобиль.

Для справки, Хеменес никогда не видел фильм и не знал, кем был Тарантино в то время.

Как изобразить наркотики

Один из друзей Тарантино, выздоравливающий от героиновой зависимости, посоветовал Траволте, как лучше всего изобразить человека под действием наркотиков, едущего на лошади. Он сказал актеру, что опьянение текилой во время расслабления в горячей ванне будет очень похоже на героиновый кайф, и ему на самом деле не придется принимать наркотик.

Детали

Режиссеру не пришлось далеко ходить за одним из самых запоминающихся реквизитов фильма. Бумажник Джулса, на лицевой стороне которого было написано «Bad Mother F****r», на самом деле принадлежал Тарантино.

Когда капитан Кунс (Кристофер Уокен) рассказывает молодому Бутчу историю о золотых часах, которые были семейной реликвией, он ссылается на солдата по имени Виноки, который их перевозил. Джо Виноки — так звали персонажа фильма 1943 года «Военно-воздушные силы» режиссера Говарда Хоукса, одного из кумиров Тарантино.