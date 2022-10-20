Кино 90-х: как на самом деле снимали «Криминальное чтиво»

Яркое явление в Голливуде 90-х годов, «Криминальное чтиво», стало самым большим инди-хитом в истории и сделало звездой Квентина Тарантино. Комедийный криминальный фильм 1994-года рассказывает несколько взаимосвязанных историй о захудалом Лос-Анджелеса.
«Рамблер» расскажет о закулисной истории картины, ставшей классикой кинематографа.
Ронни Ескель, директор по кастингу фильма, рассказал, что голливудские агентства «предлагали Роберта Редфорда, Дастина Хоффмана и Брюса Уиллиса — самые громкие имена в бизнесе, какие только можно себе представить».
Сообщается, что звезда «Сайнфелда» была в списке актрис, рассматриваемых на роль Мии, наряду с Мег Райан, Мишель Пфайффер и Джоан Кьюсак.
Эллен ДеДженерес пробовалась на роль Джоди, жены торговца наркотиками Винсента с проколотым лицом, которая в итоге досталась Розанне Аркетт.
Фильм полон знаковых диалогов, и одним из самых известных является библейский монолог, произнесенный Жюлем (Самуэль Л. Джексон) - речь "Иезекииль 25:17".
Однако диалог на самом деле не является цитатой из Библии. Тарантино взял его из японского фильма о боевых искусствах 1976 года с Сонни Тибой под названием "Телохранитель" и изменил конец.
Причем Тарантино первоначально написал монолог Иезекииля для картины «От заката до рассвета», которая вышла в 1996-м.
Еще одним знаковым моментом в фильме является сцена, где Винсент и Миа Уоллес (Ума Турман) танцуют вместе, чтобы принять участие в танцевальном конкурсе. Турман нервничала, но Тарантино велел ей молчать и крутиться.
Сам режиссер рассказывал о сцене:
"Все думают, что я написал эту сцену только для того, чтобы Джон Траволта танцевал. Но сцена существовала до того, как Джон был выбран". Песню тоже выбирал Тарантино, несмотря на недовольство Усы Турман.
Сцена, в которой Винсент вонзает иглу в грудь Мии, чтобы оживить ее от передозировки адреналином, была снята, когда Траволта вытаскивал из нее иглу, а затем фильм проигрывался в обратном направлении.
Кабриолет Chevelle Malibu 1964 года выпуска, на котором ездил Винсент Вега, на самом деле принадлежал Тарантино и был украден вскоре после выхода фильма.
Yahoo сообщил несколько лет назад, что некий Билл Хеменес из Калифорнии, потратил более 40 тысяч долларов на восстановление классической машины, которой он владел в течение дюжины лет, прежде чем полиция сообщила ему, что это был знаменитый автомобиль.
Для справки, Хеменес никогда не видел фильм и не знал, кем был Тарантино в то время.
Один из друзей Тарантино, выздоравливающий от героиновой зависимости, посоветовал Траволте, как лучше всего изобразить человека под действием наркотиков, едущего на лошади. Он сказал актеру, что опьянение текилой во время расслабления в горячей ванне будет очень похоже на героиновый кайф, и ему на самом деле не придется принимать наркотик.
Режиссеру не пришлось далеко ходить за одним из самых запоминающихся реквизитов фильма. Бумажник Джулса, на лицевой стороне которого было написано «Bad Mother F****r», на самом деле принадлежал Тарантино.
Когда капитан Кунс (Кристофер Уокен) рассказывает молодому Бутчу историю о золотых часах, которые были семейной реликвией, он ссылается на солдата по имени Виноки, который их перевозил. Джо Виноки — так звали персонажа фильма 1943 года «Военно-воздушные силы» режиссера Говарда Хоукса, одного из кумиров Тарантино.
Марселлас носит пластырь на шее сзади по одной причине: он скрывает шрам, который был у актера Винга Рэймса.