Вышел скандальный фильм о Джо Байдене

«Год первый: Политическая одиссея» вышел 19 октября на телеканале HBO. Документальный фильм снял лауреат «Эмми» Джон Маджио.

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В кинокартине приняли участие первые лица администрации Джо Байдена. Интервью дали советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, директор по коммуникациям Белого дома Джейн Псаки и другие.

Критики «Известий» отметили, что в фильме нет ничего нового, все приглашённые спикеры рассказали то, что и так было в новостной повестке.

Американские критики тоже остались недовольны «Годом первым». Они отметили, что в кинокартине не были раскрыты внутренние социальные и экономические проблемы, кроме пандемии.