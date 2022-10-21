Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
2 часа назад

Вышел скандальный фильм о Джо Байдене «Год первый: Политическая одиссея»

runews24.ruиещё 1

«Год первый: Политическая одиссея» вышел 19 октября на телеканале HBO. Документальный фильм снял лауреат «Эмми» Джон Маджио.

Вышел скандальный фильм о Джо Байдене
Фото: runews24.rurunews24.ru

В кинокартине приняли участие первые лица администрации Джо Байдена. Интервью дали советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, директор по коммуникациям Белого дома Джейн Псаки и другие.

Критики «Известий» отметили, что в фильме нет ничего нового, все приглашённые спикеры рассказали то, что и так было в новостной повестке.

Американские критики тоже остались недовольны «Годом первым». Они отметили, что в кинокартине не были раскрыты внутренние социальные и экономические проблемы, кроме пандемии.

Также в документалке не был инсайдерских «лакомых кусочков», которые ожидали увидеть.

Фильмы,Ллойд Остин,Джейк Салливан,Уильям Бернс,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,ЦРУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители