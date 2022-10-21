3 красочных фильма, которые спасут от серости за окном

С каждым днем погода за окном становится все мрачнее, а это значит, что пришла пора добавить в жизнь красок самостоятельно. Один из способов – на пару часов погрузиться в яркий фильм, который впечатлит не только сюжетом, но и живописными сценами. Подробнее о таких картинах – в материале "Рамблера".
Жизнь Колена идет как нельзя лучше, и для полного счастья ему не хватает только любви. Однажды его мечта сбывается: он встречает очаровательную Хлою, и она становится его женой. Но во время медового месяца героиня заболевает, и пара сталкивается с чередой трудностей.
В основу картины лег роман Бориса Виана, и это тот случай, когда экранизация ни чуть не хуже своего первоисточника.
Братья Фрэнсис, Питер и Джек не разговаривали друг с другом год. Но теперь им втроем предстоит отправиться в путешествие по Индии, чтобы наладить связь с семьей и друг с другом. По дороге с героями происходит уйма уморительных ситуаций.
Режиссер картины – Уэс Андерсон, помимо прочего известный своим вкусом, любовью к симметрии, деталям и умением подбирать цветовую палитру.
Себастьян – виртуозный пианист, мечтающий о собственном джаз-клубе. Миа – начинающая актриса, пытающаяся изо всех добиться успеха в Голливуде. Герои влюбляются друг в друга и уверены, что ничто не встанет на их пути. Но когда успех приходит к Себастьяну, отношения между героями начинают накаляться.