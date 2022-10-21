Назван актер на замену Эзре Миллеру в сиквеле «Флэша»

На данный момент Миллер все еще числится в актерской группе проекта.

Фото: Inc-News Inc-News

Недавнее возвращение «проштрафившегося» Эзры Миллера к роле Барри Аллена второй части фильма «Флэш» вызвало бурю критики как со стороны зрителей, так и со стороны актерского мира.

Напомним, Миллер за последнее время наломал немало дров, и вдобавок ко всему вломился в чужой дом, совершив кражу. За это ему еще предстоит оказаться на скамье подсудимых и выслушать приговор.

Несмотря на это, создатели фильма лишь на время отстранили его от съемок, а позднее вернули на площадку.

Но масштабная критика и возможный бойкот картины вынудили продюсеров найти Миллеру потенциальную замену.

Как пишут американские таблоиды, пока еще ничего не решено, но уже сейчас называется имя актера Джорджа Маккея, известного по фильму «1917».