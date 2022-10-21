Назван актер на замену Эзре Миллеру в сиквеле «Флэша»

На данный момент Миллер все еще числится в актерской группе проекта.
Недавнее возвращение «проштрафившегося» Эзры Миллера к роле Барри Аллена второй части фильма «Флэш» вызвало бурю критики как со стороны зрителей, так и со стороны актерского мира.
Напомним, Миллер за последнее время наломал немало дров, и вдобавок ко всему вломился в чужой дом, совершив кражу. За это ему еще предстоит оказаться на скамье подсудимых и выслушать приговор.
Несмотря на это, создатели фильма лишь на время отстранили его от съемок, а позднее вернули на площадку.
Но масштабная критика и возможный бойкот картины вынудили продюсеров найти Миллеру потенциальную замену.
Как пишут американские таблоиды, пока еще ничего не решено, но уже сейчас называется имя актера Джорджа Маккея, известного по фильму «1917».
Вместе с тем, эксперты предполагают, что Warner Bros. будет трудно заменить Миллера после успешных тестовых показах с ним. Кстати, премьера «Флэша» состоится 23 июня следующего года и ее пока никто не отменял.