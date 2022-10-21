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3 часа назад

Кадр дня: какой хитрый ход придумал Спилберг для фильма «Челюсти»

Мария Кимакович

Фильм «Челюсти», первая часть которого вышла в 1976 году, принес Стивену Спилбергу несколько первых «Оскаров» и стал проводником в мир большого кинематографа. Во время съемок режиссеру пришлось столкнуться с некоторыми проблемами. Об одной из них, которая в итоге помогла фильму стать более впечатляющим, читайте в материале «Рамблера».

Кадр дня: какой хитрый ход придумал Спилберг для «Челюстей»
Фото: Кадр из фильма "Челюсти"Кадр из фильма "Челюсти"

Изначально режиссер планировал использовать в «Челюстях» большую механическую акулу, которая выглядела бы на экране очень страшно и реалистично. Но модель хищника постоянно ломалась, а ее использование и починка обходились съемочной группе очень дорого.

Спилберг принял решение отказаться от первоначальной идеи и решил снимать кадры нападения акулы на людей «глазами хищника». В итоге этот ход оказался весьма удачным: эпизод нападения стали еще более устрашающими и впечатляющими.

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Правда, для некоторых сцен модель акулы все же использовали.

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