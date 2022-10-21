«Корсаж»: невероятная история императрицы

Императрица Австрийская, легендарная принцесса Сисси, всегда славилась своей красотой и стилем, задающими модные тенденции в кругах высшего света.

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20 октября кинопрокатная компания «Russian World Vision» выпустила в российский прокат историческую драму Мари Кройцер «Корсаж», демонстрирующую современный взгляд на переходный момент в жизни легендарной императрицы Сисси (Вики Крипс). Картина была представлена на Каннском кинофестивале в секции “Особый взгляд”, где получила приз за Лучшую женскую роль, а сейчас выдвигается Австрией на соискание премии «Оскар».

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Императрица Елизавета Баварская, ласково называемая Сисси, славилась своей красотой и задавала модные тенденции. Сисси была одержима своей внешностью, придерживалась строгой диеты, делала маски с сырой телятиной, занималась верховой ездой и много ходила для поддержания фигуры. Ее талия была всего 51 сантиметр. С возрастом императрица запретила себя фотографировать и на людях носила густую вуаль. Елизавета стала настоящей туристической достопримечательностью, своеобразной принцессой Дианой Австрии. Ее изображения и портреты повсюду, а ее жизнь часто становится предметом экранизации.

Судьба Елизаветы сложилась трагично. Выйдя за императора Франца Иосифа, свободолюбивая Сисси столкнулась с властной свекровью и жестким регламентом двора. С мужем Сисси виделась редко — вместо этого ее день был заполнен строгим церемониалом. Старшая дочь Сисси умерла маленькой, еще двух детей свекровь забрала на воспитание. Сисси окончательно замкнулась в себе. Она много путешествовала по Европе с младшей четвертой дочкой, оставив двор, мужа и детей. На приемах вместо императрицы появлялся ее двойник. Ее единственный сын, наследник престола Рудольф, совершил самоубийство в возрасте 30 лет. Сама императрица была заколота террористом в возрасте 60 лет.

В «Корсаже» внимание сконцентрировано на взрослой Елизавете. Ей исполняется 40 — по меркам того времени императрица считается пожилой. Елизавета “затянута в корсет” общественного мнения, от нее ждут исполнения идеального образа, делая “корсет” все туже. Сисси, с одной стороны, стремится бунтовать против надоевших ей порядков, но с другой хочет исчезнуть, стать невидимой. Императрица понимает, что впереди ее ждет будущее из строгих церемониальных обязанностей, хотя никакой политической силы она не имеет. При этом она сохраняет жажду к знаниям, много путешествует, ища среди старых и новых знакомых цель своей юности. Для Елизаветы становится невозможным втиснуть себя в рамки заданных стандартов — она живет в тугом корсете самоограничения и общественного осуждения.

Хотя в молодости Сисси поддерживала и укрепляла этот образ, с возрастом она устает гоняться за идеалом. Елизавета все больше удаляется от собственной жизни, скрываясь за вуалью, двойником и путешествиями. В те дни женщины, по сути, становились невидимыми, когда им исполнялось 40. Заставить себя исчезнуть было отчаянной попыткой Елизаветы расширить свои возможности.

Для режиссера Мари Кройцер эта история перекликается с современностью. По ее мнению, исторический прогресс не внес существенных изменений, несмотря на женское движение и эмансипацию. Красота по-прежнему является главной ценностью, а делаясь старше или набирая вес, женщины становятся менее значимыми. Привлекательная партнерша по-прежнему повышает статус мужчины. После определенного возраста женщины не могут выиграть в этой битве, что бы они ни делали: их обвиняют в тщеславии, если они “немного поработали” над собой, но в то же время люди комментируют их морщины, если они этого не сделали.