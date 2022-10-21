Адам Драйвер может сняться в новой «Фантастической четверки»

Адам Драйвер может попасть в актерский состав новой «Фантастической четверки». У актера уже есть опыт работы в «Звездных войнах».

Фото: Inc-News Inc-News

Новый фильм «Фантастическая четверка» пока еще не снимается, и даже его премьера перенесена на 14 февраля 2025 года. Это может говорить о некоторых трудностях у Marvel с подбором актерского состава в проект. На этом фоне слухи о попадании в фильм Адама Драйвера, которые ходят уже некоторое время, сейчас не кажутся беспочвенными.

Хотя подобные супергеройские проекты и не в духе актера, тем не менее, его Кайло Рен в «Звездных войнах» был вполне хорош. Если верить ряду американских инсайдеров, на данный момент Драйвер и студия ведут переговоры о его участии в картине.