Адам Драйвер может сняться в новой «Фантастической четверки»

Адам Драйвер может попасть в актерский состав новой «Фантастической четверки». У актера уже есть опыт работы в «Звездных войнах».
Новый фильм «Фантастическая четверка» пока еще не снимается, и даже его премьера перенесена на 14 февраля 2025 года. Это может говорить о некоторых трудностях у Marvel с подбором актерского состава в проект. На этом фоне слухи о попадании в фильм Адама Драйвера, которые ходят уже некоторое время, сейчас не кажутся беспочвенными.
Хотя подобные супергеройские проекты и не в духе актера, тем не менее, его Кайло Рен в «Звездных войнах» был вполне хорош. Если верить ряду американских инсайдеров, на данный момент Драйвер и студия ведут переговоры о его участии в картине.
Теперь поклонники гадают, какая роль ему может достаться. Среди наиболее популярных вариантов значится культовый злодей Доктор Дум. Но есть и те, кто предполагает, будто Драйвер отлично справится с ролью Рида Ричардса. В «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» версию персонажа из альтернативной реальности воплотил Джон Красински. Но пока нет информации о том, что Красински сыграет и в следующей «Фантастической четверке».