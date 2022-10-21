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2 часа назад

Энн Хэтэуэй сыграет в романтической драме «Идея тебя»

Inc-News

По сюжету, героиня 39-летней актрисы закрутит роман с мужчиной моложе себя на десять лет.

Хэтэуэй сыграет в романтической драме «Идея тебя»
Фото: Inc-NewsInc-News

Энн Хэтэуэй попала в объектив фоторепортёров на съёмках нового фильма «Идея тебя». Звезда сериала «Не сработало» в элегантном чёрном костюме прогуливалась с Николасом Голициным, который играет её возлюбленного.

Картина «Идея тебя» следует за «40-летней разведённой матерью, которая принимает удар на себя и отправляется с 15-летней дочерью на музыкальный фестиваль Coachella после того, как её бывший муж отменил поездку с девочкой». Однако события приобретают неожиданный поворот, когда на музыкальном мероприятии героиня знакомится с лидером молодёжной группы, имеющим многомиллионную армию поклонниц.

За литературную основу взят одноимённый роман Робинн Ли, которую вдохновили на его написание отношения Гарри Стайлса и Оливии Уайлд. Режиссёром выступит Майкл Шоуолтер, известный по работе над сериалом «Глаза Тэмми Фэй». Помимо Хэтэуэй и Голицина в фильме сыграют Перри Мэтфелд, Рейд Скотт, Джордан Холл и др.

Фильмы,Гарри Стайлс,Майкл Шоуолтер,Оливия Уайлд,Энн Хэтэуэй,
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