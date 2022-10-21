Хэтэуэй сыграет в романтической драме «Идея тебя»

По сюжету, героиня 39-летней актрисы закрутит роман с мужчиной моложе себя на десять лет.

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Энн Хэтэуэй попала в объектив фоторепортёров на съёмках нового фильма «Идея тебя». Звезда сериала «Не сработало» в элегантном чёрном костюме прогуливалась с Николасом Голициным, который играет её возлюбленного.

Картина «Идея тебя» следует за «40-летней разведённой матерью, которая принимает удар на себя и отправляется с 15-летней дочерью на музыкальный фестиваль Coachella после того, как её бывший муж отменил поездку с девочкой». Однако события приобретают неожиданный поворот, когда на музыкальном мероприятии героиня знакомится с лидером молодёжной группы, имеющим многомиллионную армию поклонниц.