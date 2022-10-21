Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Первый трейлер новой экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве" с Томом Хэнксом

Газета.Ru

Вышел первый трейлер картины "Человек по имени Отто" — голливудской экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана. Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс.

Вышел трейлер экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве" с Хэнксом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картина рассказывает историю сварливого и упрямого вдовца Отто Андерсона. Когда по соседству с ним селится молодая семья, постепенно жизнь и характер пожилого ворчуна начинают меняться, а новые соседи становятся близкими друзьями.

Режиссером картины стал Марк Форстер ("Волшебная страна"), автором сценария — двукратный номинант на премию "Оскар" Дэвид Маги ("Жизнь Пи"). Помимо Хэнкса в фильме снялись Мариана Тревиньо, Рейчел Келлер, Кэмерон Бриттон и Мануэль Гарсия-Рульфо.

Мировая премьера "Мужчины по имени Отто" состоится 25 декабря 2022 года.

Фильмы,Оскар,Жизнь Пи,Волшебная страна,Вторая жизнь Уве,Марк Форстер,Том Хэнкс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители