Вышел трейлер экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве" с Хэнксом

Вышел первый трейлер картины "Человек по имени Отто" — голливудской экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана. Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс.

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Картина рассказывает историю сварливого и упрямого вдовца Отто Андерсона. Когда по соседству с ним селится молодая семья, постепенно жизнь и характер пожилого ворчуна начинают меняться, а новые соседи становятся близкими друзьями.

Режиссером картины стал Марк Форстер ("Волшебная страна"), автором сценария — двукратный номинант на премию "Оскар" Дэвид Маги ("Жизнь Пи"). Помимо Хэнкса в фильме снялись Мариана Тревиньо, Рейчел Келлер, Кэмерон Бриттон и Мануэль Гарсия-Рульфо.