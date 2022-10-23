Что посмотреть: 3 смешные комедии про свадьбы

Свадьба — всегда мероприятие, на котором что-то происходит: кто-то напился, кто-то подрался, а кто-то уронил праздничный торт. Но весело на это смотреть только со стороны. Сделали подборку старых комедий про свадьбы для выходного вечера.

Фото: Кадр из фильма "Сбежавшая невеста" Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"

"Сбежавшая невеста" (1999)

Классика свадебных комедий с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях. Главная героиня трижды пыталась выйти замуж, однако каждый раз невеста сбегала, не доходя до алтаря. Теперь девушка влюбилась в еще один раз и снова приняла предложение руки и сердца, однако свадебная церемония снова под вопросом. Фильм снял режиссер культовой "Красотки".

"Четыре свадьбы и одни похороны" (1994)

Кадр из фильма "Четыре свадьбы и одни похороны"

Фильм, после премьеры которого Хью Грант стал знаменитым. Герой романтической комедии, 32-летний англичанин, на одной из свадеб знакомится с американской по имени Кэрри и влюбляется в нее. Однако встречаются персонажи только на чьи-то свадьбах и похоронах.

"Свадебный переполох" (2001)