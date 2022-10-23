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2 часа назад

Что посмотреть: 3 смешные комедии про свадьбы

Мира Маркина

Свадьба — всегда мероприятие, на котором что-то происходит: кто-то напился, кто-то подрался, а кто-то уронил праздничный торт. Но весело на это смотреть только со стороны. Сделали подборку старых комедий про свадьбы для выходного вечера.

Что посмотреть: 3 смешные комедии про свадьбы
Фото: Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"

"Сбежавшая невеста" (1999)

Классика свадебных комедий с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях. Главная героиня трижды пыталась выйти замуж, однако каждый раз невеста сбегала, не доходя до алтаря. Теперь девушка влюбилась в еще один раз и снова приняла предложение руки и сердца, однако свадебная церемония снова под вопросом. Фильм снял режиссер культовой "Красотки".

"Четыре свадьбы и одни похороны" (1994)

Кадр из фильма "Четыре свадьбы и одни похороны"

Фильм, после премьеры которого Хью Грант стал знаменитым. Герой романтической комедии, 32-летний англичанин, на одной из свадеб знакомится с американской по имени Кэрри и влюбляется в нее. Однако встречаются персонажи только на чьи-то свадьбах и похоронах.

"Свадебный переполох" (2001)

Кадр из фильма "Свадебный переполох"

Комедия с молодыми Дженнифер Лопес и Мэтью МакКонахи в главных ролях. Организатор свадеб Мэри Фиоре — профессионал своего дела, однако у самой девушки личная жизнь не складывается. Однажды она встречает молодого врача Стива Эдисона, который спасает ей жизнь, и влюбляется. Но вскоре выясняется, что героиня должна организовать и его свадьбу.

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