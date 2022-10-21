Продюсер «Черного Адама» расстроен из-за утечки сцены после титров

В материале содержатся спойлеры «Чёрного Адама» и киновселенной DC.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Продюсер «Чёрного Адама» Хирам Гарсиа остался крайне недоволен утечкой сцены после титров, где Адам встречается с Суперменом. В ней герой в исполнении Генри Кавилла говорит «коллеге», что мир давно не содрогался с такой силой, и пристально смотрит на суперзлодея.

Факт утечки сильно разочаровывает. Мы надеемся, что фанаты, которые так увлечены вселенной DC, действительно сделают всё возможное, чтобы не смотреть эту сцену до похода в кино, где они смогут насладиться нашим творением.

Гарсиа добавил, что он с остальными авторами «Чёрного Адама» хотел не только представить знаменитого суперзлодея, но и достойно презентовать других героев, в том числе тех, кто входит в «Общество Справедливости Америки».