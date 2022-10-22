Лучшие фильмы Кристофера Нолана

Что выбрать для вечернего просмотра и не пожалеть о потраченном времени.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кристофер Нолан — знаковый режиссер, с которым считаются практически все «монстры» современного кинематографа. Несмотря на то, что самые известные картины Нолана далеки от камерного артхауса, его блокбастеры имеют авторский стиль, который Кристофер вырабатывал годами.

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Родившись в Великобритании, он не смог найти поддержку у местных кинодеятелей, поэтому, как только появилась возможность, отправился в Голливуд, чтобы попытаться осуществить мечту — снимать то, что действительно было интересно начинающему режиссеру. И успех не заставил себя долго ждать.

Сегодня мы собрали лучшие работы мастера, которые стоит пересмотреть уже в ближайшие выходные.

«Преследование», 1998

Страна: Великобритания.

Жанр: детектив, криминал.

В главных ролях: Джереми Теобалд, Алекс Хоу, Джон Нолан и др.

О фильме: Фильм был признан одним из самых ярких низкобюджетных картин своего времени, и это при том, что для режиссера Нолана этот фильм был первым полнометражным проектом. «Преследование» был снят жанре неонуар, в котором могут работать далеко не все режиссеры из-за сложности в построении света и тени.

О чем же фильм: молодой человек занимается тем, что следит за незнакомцами в самом сердце Британии. Волей судьбы он оказывается втянуть в самую гущу криминальных событий. Критики высоко оценили дебют Крстофера, отметив, что далеко не каждый новичок справится с такой сложной задачей, имея бюджет в $6000.

Начиная с «Преследования», Нолан экспериментирует с нелинейным сюжетом, который в будущем станет его фишкой.

Страна: США.

Жанр: детектив, драма, триллер.

В главных ролях: Гай Пирс, Кэрри-Энн Мосс, Джо Пантольяно и др.

О фильме: Серьезный детектив от Кристофера Нолана, который уже успешно обживался в Голливуде и зарабатывал авторитет среди местных «киноакул».

«Помни» основан на рассказе брата режиссера Джонатана Нолана. Когда-то Джонатан изучал психологию в университете и ему хорошо запомнились лекции профессора по антероградной амнезии. Хоть Нолан-младший и не стал врачом, зато написал рассказ о человеке с данным заболеванием. Кристоферу так понравилось творение брата, что он решил написать сценарий и затем снял фильм, который мир увидел под названием «Помни».

Главная роль в картине досталась Гаю Пирсу. По сюжету Леонард Шелби ищет убийцу своей жены, однако его поиски осложняются тем, что мужчина страдает из-за той самой антероградной амнезии — потерей короткой памяти.

«Бессонница», 2002

Страна: США.

О фильме: «Бессонница» является ремейком фильма конца 90-х — в 1997 году норвежская версия получила широкое признание критиков. Нолан объединился с Хиллари Сейтц и снял фильм, собравший в прокате $113 млн. при бюджете в $46 млн. Неплохо, правда?

Стоит отдельно отметить работу Аль Пачино, ведь даже самые отпетые кинокритики не смогли придраться в игре легендарного актера в данной картине.

По сюжету два детектива расследуют убийство девушки на Аляске, местная полиция не справляется, а потому требуются лучшие кадры из Лос-Анджелеса. Однако докопаться до правды будет непросто даже такому крутому эксперту, как Уилл Дормер, которого и сыграл Пачино.

«Трилогия 'Темного рыцаря», 2005—2012

Страна: США. Жанр: фантастика, боевик.

О фильме: Наверное, первое, что приходит в голову обычному зрителю, когда упоминают Кристофера Нолана. Режиссер не только пересмотрел подход к культовому персонажу комиксов, но и смог сохранить депрессивное настроение оригинальной истории, то, что от Нолана и требовали продюсеры DC Films.

Трилогия о Темном рыцаре — история становления персонажа DC Comics Бэтмена. На протяжении трех фильмов нам раскрывают историю Брюса Уэйна, миллионера, который по ночам спасает родной Готэм. Фильмы обязательны к просмотру даже если вы никогда в жизни не открывали мрачный комикс — трилогия Нолана затянет вас на все выходные.

«Престиж», 2006

Страна: Великобритания, США.

Жанр: фантастика, триллер.

В главных ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Ребекка Холл и др.

О фильме: Психологический триллер Нолана стал еще одной совместной работой братьев Кристофера и Джонатана. История разворачивается вокруг двух иллюзионистов, которые заходят в своей конкуренции так далеко, что последствия их борьбы приводят к трагедии.

Нолан снова работает со своими любимчиками — Бэйлом и Кейном, а на операторском посту неизменный с некоторого времени Уолли Пфистер. Фильм рекомендован к просмотру не только поклонникам Нолана, но и почитателям закрученных сюжетов — Нолан вас не разочарует.

«Начало», 2010

Страна: Великобритания, США.

Жанр: фантастика, боевик.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Джозеф Гордон-Левитт, Эллиот Пейдж и др.

О фильме: Название фильма в оригинале — Inception — можно объяснить как начало процесса, в каком-то смысле зарождение. Нолан снова не пошел простым путем и затронул в фильме довольно непростую тему осознанных сновидений.

На первый взгляд — мы имеем дело с фильмом об ограблении, но в руках Нолана он превращается в запутанную историю о талантливом воре, который способен воровать необходимые в его деле знания во время сна. Также упоминается технология, которая позволяет нескольким людям внедряться в один и тот же сон.

«Начало» является одним из самых ярких проектов Нолана. Фильм получил четыре «Оскара» в 2011 году. Картина из категории must-see!

«Интерстеллар», 2014

Страна: США, Великобритания.

Жанр: фантастика, драма.

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн и др.

О фильме: Научная фантастика от Нолана, которая поражает своим видеорядом. В фильме команда исследователей отправляется на миссию через временной тоннель, чтобы пройти невероятное расстояние космическом пространстве. Цель — найти планету с более подходящими для человека условиями.

Нолан снова приглашает поработать своего брата Джонатана, который опирался на работы Кипа Торна. Фильм получил невероятное признание как критиков, так и зрителей.

Картина заслуженно входит в топы лучших фильмов всех времен. Советуем смотреть только в хорошем разрешении и желательно в оригинале.

«Дюнкерк», 2017

Страна: Великобритания, Франция, США.

Жанр: военный, драма.

В главных ролях: Финн Уайтхед, Том Глинн-Карни, Джек Лауден и др.

О фильме: На этот раз Нолан решает снять военную драму на реальных событиях. В фильме речь идет о произошедшем в период Дюнкеркской операции, когда произошла эвакуация французских, британских и бельгийских отрядов после Дюнкеркской битвы.

И снова Кристофер создает настолько продуманную картину, как в визуальном, так и в смысловом плане, что равнодушными не могут остаться ни критики, ни даже культовые режиссеры, которые отметили фильм положительными рецензиями. Кстати, в фильме снова нелинейная структура, которая делит произведение на три временные линии.

«Довод», 2020

Страна: Великобритания, США.

Жанр: боевик, фантастика.

В главных ролях: Джон Д. Вашингтон, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана и др.

О фильме: На данный момент самый свежий фильм Нолана. По сюжету главный герой должен ни много ни мало взять под контроль время, чтобы человечество окончательно не погибло.