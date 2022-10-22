Брэд Питт и Хэмилтон приступают к работе над фильмом

В четверг в одном из самых дорогих ресторанов Остина за деловым ужином встретились Брэд Питт и Льюис Хэмилтон, чтобы обсудить совместную работу над будущим фильмом о Формуле 1. Мы рассказывали об этом проекте, и судя по всему, он постепенно набирает обороты.

Фото: F1News.ru F1News.ru

Питту предстоит играть бывшего гонщика, который стал владельцем команды, но решил вернуться за руль, а Хэмилтон возьмёт на себя обязанности консультанта и станет сопродюсером.

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После успеха документального сериала, снятого Netflix, в Голливуде почувствовали, что у публики появился спрос на подобную продукцию. Миллионы зрителей, посмотревших Drive to Survive, теперь знают, что автоспортивная жизнь – это не только то, что происходит на трассах. Иногда самое интересное творится именно за кулисами гоночных событий.

Как пишет лондонский таблоид The Daily Mail, о важности делового ужина в роскошном ресторане Eddie V’s красноречиво свидетельствует список его участников: Грэг Маффей, исполнительный директор корпорации Liberty Media, Стефано Доменикали, президент Формулы 1, Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, и Джозеф Косински, режиссёр, снявший недавний кинохит «Топ Ган: Мэверик». Также среди приглашённых были Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира, и его мачеха Линда.

Рабочее название фильма простое – «Формула 1», хотя, вероятно, оно ещё изменится. Предполагается, что в съёмках картины так или иначе примут участие все реально существующие команды чемпионата.

Обсуждение проекта продолжилось в пятницу на автодроме COTA, и в нём участвовали все руководители команд. Американский кинематограф, кроме Питта и Косински, на этой встрече также представлял Джерри Брукхаймер, знаменитый продюсер, известный широкому зрителю хотя бы по «Пиратам Карибского моря». Их задача состояла в том, чтобы рассказать первым лицам Формулы 1 о своём проекте и договориться о будущем сотрудничестве.