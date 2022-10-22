Фильм «Дюна: Сестричество» пополнился новыми звездами

Сразу пять новых актрис приступят к съемками нового фильма.
Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон и Индира Варма больше не чувствуют себя одиноко накануне съемок сериала «Дюна: Сестричество». К ним присоединились сарзу пять новых звездных участниц, среди которых Сара-Софи Бусснина («1864»), Шалом Брюн-Фрэнклин («Турист»), Фаолиэнн Каннингэм («Варяг»), Ифа Хайндс («Нормальные люди») и Хлоя Лиа («Основание»).
Фантастическую историю, переносящую зрителей в другой мир и в другое время, снимет известный по «Чернобылю» Йохан Ренк. В качестве продюсера проект курирует неизменный Дени Вильнев.
Правда, пока создатели проекта не афишируют сроки, в которые могут начаться и закончиться съемки. Как собственно, неизвестна и дата релиза фильма.