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1 час назад

Фильм «Дюна: Сестричество» пополнился новыми звездами

Inc-News

Сразу пять новых актрис приступят к съемками нового фильма.

Фильм «Дюна: Сестричество» пополнился новыми звездами
Фото: Inc-NewsInc-News

Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон и Индира Варма больше не чувствуют себя одиноко накануне съемок сериала «Дюна: Сестричество». К ним присоединились сарзу пять новых звездных участниц, среди которых Сара-Софи Бусснина («1864»), Шалом Брюн-Фрэнклин («Турист»), Фаолиэнн Каннингэм («Варяг»), Ифа Хайндс («Нормальные люди») и Хлоя Лиа («Основание»).

Фантастическую историю, переносящую зрителей в другой мир и в другое время, снимет известный по «Чернобылю» Йохан Ренк. В качестве продюсера проект курирует неизменный Дени Вильнев.

Правда, пока создатели проекта не афишируют сроки, в которые могут начаться и закончиться съемки. Как собственно, неизвестна и дата релиза фильма.

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