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3 часа назад

Режиссер хоррор-франшизы "Заклятие" анонсировал выход четвертого фильма

Газета.Ru

В производство запущена работа над четвертой частью успешной хоррор-франшизы "Заклятие", сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер "Заклятия" анонсировал выход четвертого фильма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В проект вернется старая команда, отвечавшая за предыдущие фильмы серии, собравшей в мировом прокате больше $2 млрд.

Продюсером и режиссером ленты вновь станет Джеймс Ван, который вместе с Дэвидом Лесли Джонсоном-Макголдриком ("Заклятие 2" и "Заклятие: По воле дьявола") также напишет и сценарий.

Ожидается, что звезды франшизы Патрик Уилсон и Вера Фармига вернутся к своим ролям Эда и Лоррейн Уоррен.

Дату релиза пока не сообщают.

Сюжет франшизы "Заклятие" основан на реальных случаях исследователей паранормальных явлений супругов Уорренов, происходящих в США в начале 70-х прошлого века.

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