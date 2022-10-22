Бертон мечтал снять Майкла Джексона в хорроре

Режиссер Тим Бертон признался, что планировал выпустить ремейк хоррора "Дом восковых фигур" в формате мюзикла с Майклом Джексоном в главной роли, сообщает ScreenRant.

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По словам Бертона причиной незапуска картины стал отказ со стороны киностудии. При том, что сам король поп-музыки был заинтересован в проекте.

"Я работал над идеей несколько месяцев, а они просто сказали "нет". Можете себе это представить?" — вспоминает Бертон.

В ближайшее время Тим Бертон планирует выпуск сериального ремейка "Семейки Аддамс" — "Уэнсдэй", который будет посвящен дочери главных героев. Премьера шоу состоится на Netflix 23 ноября 2022 года.