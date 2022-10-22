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2 часа назад

Почему весь мир в восторге от фильма «Солнце мое»

Мира Маркина

Дебютный полный метр Шарлотты Уэллс «Солнце мое» со звездой «Нормальных людей» Полом Мескалом объехал многие фестивали в этом году — от Канн до Торонто — и покорил критиков по всему миру. Что известно о проекте и почему стоит ждать его премьеры в России, читайте в материале «Рамблера».

Почему весь мир в восторге от фильма «Солнце мое»
Фото: Кадр из фильма "Солнце мое"Кадр из фильма "Солнце мое"

По сюжету одиннадцатилетняя девочка Софи Паттерсон вместе со своим отцом Калумом отправляется на отдых в Турцию. В отеле есть и другие дети, но они либо слишком взрослые, либо слишком маленькие, поэтому Софи проводит большую часть времени с отцом, который выполняет свои родительские обязанности с любовью, но с некоторой отстраненностью. Они не живут вместе и редко видятся: девочка осталась с матерью в Шотландии, Калум переехал в Англию.

Действие происходит в 1990-х, а повествование ведется через флешбэк в настоящее, в котором Софи, будучи уже взрослой, смотрит видеозаписи на MiniDV, снятые во время их совместной поездки. Именно эти кадры превращаются в основное повествование фильма.

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Самое большое достижение создателей картины в том, что они превратили простую и знакомую историю в гипнотический и захватывающий аудиовизуальный опыт. А главной загадкой для зрителей будет Калум, который, казалось бы, по непонятным причинам постепенно становится все более напряженным и беспокойным.

Премьера картины в России намечена на май 2023 года.

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