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3 часа назад

Кадр дня: как Хищника случайно сделали невидимым

Мария Кимакович

В 1987 году на экраны вышел самый первый фильм «Хищник», ставший впоследствии знаменитой франшизой.

Кадр дня: как Хищника случайно сделали невидимым
Фото: Кадр из фильма "Хищник"Кадр из фильма "Хищник"

В центре сюжета — борьба военных с ужасным инопланетным существом, который легко расправляется с ними, и люди вынуждены менять тактику поведения и подхода к схватке.

Одной из отличительных черт инопланетного чудовища стала его способность становиться невидимым. Причем стоит отметить, что изначально такой «скилл» давать Хищнику никто не планировал. Виновными в получении монстром суперспособности оказались люди, занимающиеся спецэффектами. Во время работы они допустили случайную ошибку и сделали Хищника невидимым на экране.

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Режиссеру Джону Мактирнану эта ошибка очень понравилась, и он решил дать хищнику способность становиться невидимым.

Ранее было раскрыто настоящее место съемок «Белого солнца пустыни».

Фильмы,Челюсти,Хищник,Джон Мактирнан,
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