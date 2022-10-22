Кадр дня: как Хищника случайно сделали невидимым

В 1987 году на экраны вышел самый первый фильм «Хищник», ставший впоследствии знаменитой франшизой.

Фото: Кадр из фильма "Хищник" Кадр из фильма "Хищник"

В центре сюжета — борьба военных с ужасным инопланетным существом, который легко расправляется с ними, и люди вынуждены менять тактику поведения и подхода к схватке.

Одной из отличительных черт инопланетного чудовища стала его способность становиться невидимым. Причем стоит отметить, что изначально такой «скилл» давать Хищнику никто не планировал. Виновными в получении монстром суперспособности оказались люди, занимающиеся спецэффектами. Во время работы они допустили случайную ошибку и сделали Хищника невидимым на экране.