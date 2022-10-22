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1 час назад

Учитель планирует приступить к съемкам фильма о Шостаковиче в 2023 году

ТАСС

Начало съемок фильма "ДД/Шостакович" Алексея Учителя о легендарном советском композиторе и пианисте намечается весной - летом 2023 года. Об этом режиссер в субботу сообщил ТАСС.

Учитель приступит к съемкам фильма о Шостаковиче в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я надеюсь, что весной или летом начну проект, который уже два года готовлю, о Шостаковиче. Первое финансирование уже получено", - сказал Учитель.

Имена исполнителей главных ролей пока остаются тайной. По словам Учителя, подбор актеров еще не завершен.

В сентябре стало известно, что картина о Дмитрии Шостаковиче по сценарию Александра Терехова вошла в число 15 национальных фильмов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку Фонда кино.

Лента покажет XX век с точки зрения Шостаковича. Ранее Учитель отмечал, что фильм не задумывается как полностью биографический, в нем найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его музыку и судьбу. Музыкальным руководителем фильма выступит худрук труппы Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев. Премьера картины, как сообщал в августе сын режиссера Илья Учитель, запланирована на 2025 год.

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