Учитель приступит к съемкам фильма о Шостаковиче в 2023 году

Начало съемок фильма "ДД/Шостакович" Алексея Учителя о легендарном советском композиторе и пианисте намечается весной - летом 2023 года. Об этом режиссер в субботу сообщил ТАСС.

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"Я надеюсь, что весной или летом начну проект, который уже два года готовлю, о Шостаковиче. Первое финансирование уже получено", - сказал Учитель.

Имена исполнителей главных ролей пока остаются тайной. По словам Учителя, подбор актеров еще не завершен.

В сентябре стало известно, что картина о Дмитрии Шостаковиче по сценарию Александра Терехова вошла в число 15 национальных фильмов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку Фонда кино.