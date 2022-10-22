Кинокомикс «Чёрный Адам» успешно стартовал в прокате

Сборы нового творения DC по итогам первого дня составили $26,8 миллионов.
Иерархия силы в американском бокс-офисе изменилась. «Чёрный Адам» компании-производителя Warner Bros. по комиксам DC возглавил рейтинг, отодвинув романтическую комедию «Билет в рай» на второе место.
Фантастический боевик с Дуэйном Джонсоном в главной роли собрал за первый день проката порядка $27 миллионов долларов, что считается весьма неплохим показателем для такого рода картин. Ожидается, что в период с четверга по воскресенье «Чёрный Адам» соберёт в общей сложности $62 миллиона. Таким образом, эксперты предсказывают ему второе место между «Акваменом» (2018) с $67 миллионами и «Шазамом» (2019) с $53 миллионами, которые были поставлены также по комиксам DC.
Несмотря на то, что критики не в восторге от «Чёрного Адама», продюсеры Warner Bros. уже заявили, что не хотят заставлять зрителей долго ждать выхода сиквела, и уже вовсю над ним работают. Трейлер первой части можно посмотреть выше.