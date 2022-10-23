Бертон отказался работать с Disney после выхода «Дамбо»

Режиссер Тим Бертон поделился негативными впечатлениями от работы над фильмом «Дамбо» с компанией Disney. После выхода киноленты он пообещал себе никогда не сотрудничать со студией.По словам Бертона, он неоднократно работал в Disney, поскольку его то нанимали, то увольняли оттуда. Однако именно во время работы над «Дамбо» он понял, что больше не вернется в компанию.