Бертон отказался работать с Disney после выхода «Дамбо»

Режиссер Тим Бертон поделился негативными впечатлениями от работы над фильмом «Дамбо» с компанией Disney. После выхода киноленты он пообещал себе никогда не сотрудничать со студией.По словам Бертона, он неоднократно работал в Disney, поскольку его то нанимали, то увольняли оттуда. Однако именно во время работы над «Дамбо» он понял, что больше не вернется в компанию.
«Работая над "Дамбо" я понял, что мои дни в Disney подошли к концу. Я осознал, что я и был Дамбо, который работал в этом огромном ужасном цирке, и мне нужно было бежать. Этот фильм в некотором роде является автобиографией», — приводит слова режиссера Deadline.
Фильм «Дамбо» вышел в 2019 году, его главным героем является слоненок с огромными ушами. Бертон также известен по проектам «Битлджус», «Сонная лощина», «Дом странных детей Мисс Перегрин» и многим другим.