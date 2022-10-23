В прокат выходит фильм «Велга» по рассказу Бунина

На последней неделе октября в прокат выходит фильм «Велга» по раннему рассказу Ивана Бунина. В главной роли — дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга. В воскресенье, 23 октября, — премьера фильма в столичном кинотеатре «Октябрь».

Фото: BFM.RU BFM.RU

В центре этой печальной истории — девушка по имени Велга, живущая в глухой деревушке вместе с отцом-рыбаком. У нее есть возлюбленный Кирилл, они знакомы с детства, но их чувство созрело не так давно. И все бы хорошо, но тут на годовщину смерти матери Велги из города приезжает ее старшая сестра Снега.

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Фильм невероятно красивый. Снимали на берегу Белого моря. В кадре нет гаджетов и вообще каких-то примет сегодняшнего дня. Режиссер Анастасия Нечаева хотела снять кино вне времени. Для нее это полнометражный дебют.

Для 24-летней Ольги Бодровой, актрисы театра «Мастерская Петра Фоменко» и выпускницы ГИТИСа, это тоже была первая работа в кино. Мы с Ольгой несколько раз встречались, и мне показалось, что она сама очень похожа на свою героиню. Вот что она на это отвечает:

Ольга Бодрова актриса «Велга — это моя дебютная актерская работа, просто из-за некоторых сложностей фильм довольно долго находился в производстве, а так мы начали снимать, когда еще я училась на третьем курсе. Конечно, я была совершенно другим человеком. Тогда мне был присущ, наверное, юношеский максимализм, который присутствует в характере Велги, поэтому образ был близок на момент начала работы, потом я менялась, но работа над ролью продолжалась, поэтому мы с Велгой, наверное, постепенно отдалялись друг от друга. Я росла, она не должна была расти, чтобы состоялась картина. Были какие-то сложности, конечно, погодные условия в основном, но в целом у нас была возможность погрузиться в другой мир, и это нам помогало. В этом фильме несколько тем, но все-таки главная тема — это любовь, я думаю».

Впрочем, это не первое кино, в котором можно увидеть Ольгу Бодрову. Год назад на «Кинотавре», а затем и в прокате был фильм «Море волнуется раз» Николая Хомерики, и за эту картину Бодрова взяла в Сочи приз за лучшую женскую роль.

«Велга» и «Море волнуется раз» очень похожи. Оба фильма — сказки об отчуждении человека от времени, о растворении в своих чувствах и в пространстве, считает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин:

Егор Москвитин кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» «И то и другое — это умиротворяющие сказки, которые, наверное, дают совет, как переживать тяжелые времена — их нужно переживать, закутавшись в объятья близких людей. Интересно, что этот фильм вписывается в концепцию современных сказок о девушках, которые живут у моря. Их за последние годы выходило несколько. И вот они живут у моря, ждут у этого моря погоды, и их внутренние чувства вдруг начинают менять внешнее пространство вокруг них в ключе магического реализма. Например, есть такой британский фильм «Зверь» о девушке в приморском городке, которая, кажется, влюбляется в настоящего человека-чудовище. Это, видимо, какая-то очень важная не только для девушек, но и для всех молодых идея зова, который куда-то тебя зовет, а тебе надо принять решение, двинешься ты по этому пути или нет. Так что получилось абсолютно универсальное, можно даже говорить, что не только русское, но и скандинавское магическое пространство. Красивое, тихое, умиротворяющее кино, которое всем хочется посоветовать».