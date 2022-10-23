Тим Бертон назвал цирком компанию Disney

Режиссер Тим Бертон рассказал, каким было его сотрудничество с компанией Disney. Об этом сообщил IGN.

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По словам режиссера, он решил прекратить все отношения с компанией после работы над анимационным фильмом «Дамбо». Бертон сказал, что Disney похожа на ужасный цирк из этого мультфильма.

По мнению режиссера, компания слишком увлеклась ремейками своих лучших мультфильмов и фильмами по киновселенным Marvel и «Звездные войны». При этом новые перспективные проекты не получают достаточного внимания и финансирования. Бертон подчеркнул, что сейчас сотрудничает с Netflix.