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1 час назад

Тим Бертон назвал цирком компанию Disney

Мира Маркина

Режиссер Тим Бертон рассказал, каким было его сотрудничество с компанией Disney. Об этом сообщил IGN.

Тим Бертон назвал цирком компанию Disney
Фото: Риа новостиРиа новости

По словам режиссера, он решил прекратить все отношения с компанией после работы над анимационным фильмом «Дамбо». Бертон сказал, что Disney похожа на ужасный цирк из этого мультфильма.

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По мнению режиссера, компания слишком увлеклась ремейками своих лучших мультфильмов и фильмами по киновселенным Marvel и «Звездные войны». При этом новые перспективные проекты не получают достаточного внимания и финансирования. Бертон подчеркнул, что сейчас сотрудничает с Netflix.

Ранее стало известно, кто из звезд сыграет в сериале Бертона о семейке Аддамс.

Фильмы,Дамбо,Тим Бертон,Walt Disney,Netflix,
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