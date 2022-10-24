«Игра в кино»: история про «заморскую» икру из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Древние греки и римляне называли баклажан «яблоком безумия». Родом эта ягода из Индии. В России хорошо знакома, но долгое время считалась деликатесом. Ее подают на стол со времен Ивана Грозного в виде икры.

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«Икра черная, красная, и икра заморская… баклажанная» – знаменитая цитата из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» точно передает эту кулинарную страницу русской истории. К слову, красная икра тоже была знакома царю. Говорят, в XVI веке в Москва-реке водился лосось.